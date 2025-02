Marin Živković: 'Možemo! traži hitno razrješenje šefa Jadrolinije Davida Sopte'

„Većina stvari iz novog izvješća su iste kao i one iz listopada prošle godine, a Sopta još uvijek nije razriješen dužnosti te tražimo njegovo hitno razrješenje”, izjavio je Živković.

„Kadroviranje prijatelja, što Andrej Plenković sustavno provodi ima ozbiljnih posljedica, a treba reći i da Uprava nije slušala radnike i sindikat kada su upozoravali na pitanje sigurnosti”, dodao je.

Živković se osvrnuo i na izjavu ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića kako je bilo dobronamjernih savjeta da se ne objavi kompletno izvješće. „Iako je on to nazvao dobronamjernim savjetima, valjda su takve slične savjete dobivali Tramišak, Filipović i Dabro te je on samo jedan u nizu ministara koji prijavljuje pritiske i prijetnje”, kazao je zastupnik Možemo!.