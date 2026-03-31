Marina Lovrić-Merzel bila je alfa i omega sisačke županije: Bivšu SDP-ovku zvali 'Mica Švercerica'

Nekada jedna od najmoćnijih SDP-ovki i bivša sisačko-moslavačka županica, Marina Lovrić Merzel, ovog tjedna izlazi na uvjetnu slobodu. Odslužila je više od polovice šestogodišnje kazne na koju je pravomoćno osuđena zbog zlouporabe javnog novca, piše Index. Na slobodi će biti pod nadzorom do ožujka 2028., uz obvezu redovitog javljanja probaciji, sudu i policiji. Njezin pad započeo je uhićenjem 1. travnja 2014. godine, a suđenje koje je uslijedilo otkrilo je zapanjujuću lepezu malverzacija.

Ključni svjedok

Pravomoćno je osuđena zbog primanja 100.000 eura mita od poduzetnika Željka Žužića kako bi mu osigurala kupnju tvrtke Ceste Sisak. Taj je novac, prema presudi, "oprala" kupnjom apartmana u Diklu kraj Zadra, koji je formalno glasio na njezina nećaka, ali joj je pravomoćnom presudom oduzet.

Zagreb: Marina Lovrić Merzel dala izjavu novinarima prije početka sjednice Sabora RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Žužić je na sudu postao krunski svjedok, detaljno opisavši kako je predao mito.

​- Nije mi rekla da bi sto tisuća eura išlo njoj, ali se pričalo da je to tako i da ona uzima novac. Osim toga, te cifre nije bilo u natječaju - svjedočio je Žužić te dodao kako je novac u žutoj kuverti donio županici, a ona ga je sakrila iza slika.

Osim za primanje mita, osuđena je i jer je Županija pod njezinim vodstvom kupila zgradu za Zavod za hitnu medicinu po znatno višoj cijeni od tržišne te time oštetila proračun za više od pet milijuna tadašnjih kuna. Na teret su joj se stavljali i fiktivni ugovori o djelu za savjetnike, plaćanje privatnih i stranačkih troškova javnim novcem, kao i troškova vlastite svadbene svečanosti.

Sve je priznala

Iako je godinama odlučno poricala krivnju, tijekom odsluženja kazne dogodio se preokret. Na ponovljenom suđenju za dio optužbi koje se odnose na trošenje županijskog novca u privatne svrhe, Lovrić Merzel je iznenada sve priznala.

​- Nemam što iznositi od obrane i prihvaćam što mi se ovom optužnicom stavlja na teret - izjavila je kratko na sudu.

Sisak: Županica Lovri? Merzel pokušava se obraniti od napada Šanteka i Petir | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Tim je priznanjem suđenje okončano za desetak minuta, a ona je dobila dodatnih sedam mjeseci zatvora te obvezu da Županiji vrati oko 16.000 eura.

Puno prije političke karijere i korupcijskih afera, Marinu Lovrić Merzel u Sisku su znali pod nadimkom "Mica Švercerica". Nadimak, koji su njezini politički suparnici često koristili, navodno potječe iz vremena kada se bavila švercom odjeće iz Trsta i Turske, koju je potom prodavala u svom butiku. Kasnije su joj bivši stranački kolege nadjenuli nadimak “ženski Bandić”.

Politička propast

Politička propast Marine Lovrić Merzel počela je pokušajem nabavke Audija od 430.000 kuna. Javnost se zgrozila činjenicom da županica ima potrebu voziti se u takvoj limuzini koju bi plaćala iz proračuna siromašne županije. Ponavljala je da se radi o uštedama i leasingu koji bi stajao mjesečno oko 3000 kuna. Na kraju je popustila pod pritiscima i odustala od nabavke.

Njezini su sugrađani jako dobro znali gdje Marina svaki dan dotjeruje svoju postojanu frizuru. Svaki dan za 180 kuna. Dan je započinjala s friškim buketom cvijeća, na račun županije, koji ju je uz kriške ananasa morao dočekati na radnom stolu, pričali su za Express nekadašnji njeni bliski suradnici.

Sisak: Djelatnici PNUSKOK-a uhitili županicu Marinu Lovri? Merzel | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Navodne plastične zahvate pravdala je riječima: “Morala sam sazvati novinsku konferenciju kako bih dokazala da je moj ožiljak rezultat operacije. Koristila sam laser”.Voljela je pjesmu i društvo. Privatne zabave plaćala je javnim novcem. Na teretu županije našle su se i zanimljive narudžbe, poput svinjske potrbušine, hamburgera, kobasica i graha.

Od djevojke koja je u mladosti, prema tvrdnjama njezinih starih prijatelja, čuvala krave, dogurala je do šefice županije koja je zajedno sa suprugom u nekretninama “teška” oko 560.000 eura. Pojašnjavala je kako se radi o imovini stečenoj prije zasjedanja u fotelju županije. Kako bilo, terete je da je lokalni proračun oštetila za više od 10,5 milijuna kuna. Jedno joj nitko neće moći osporiti, a to je da je uvijek oduzimala dah jačem spolu svojom vanjštinom i šarmom.