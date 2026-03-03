Obavijesti

SUĐENJE BIVŠEM MINISTRU

Mario Banožić u srijedu pred sudom iznosi svoju obranu

Piše Danijela Mikola,
Mario Banožić u srijedu pred sudom iznosi svoju obranu
U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću | Foto: David Jerkovic /PIXSELL

Na početku je suđenja rekao da se ne osjeća krivim, ali da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.

Admiral

Bivši ministar obrane Mario Banožić sutra (u srijedu) će na Općinskom sudu u Vinkovcima izreći svoju obranu u završnici suđenja koje se vodi protiv njega zbog izazivanja prometne nesreće na Martinje 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić. U dosadašnjim su raspravama izneseni svi dokazi, saslušani svi svjedoci, među kojima i supruga nastradalog Šarića, pa predstoji još jedino čuti kako će se pred sudom braniti Banožić koji je odmah na početku rekao da se ne osjeća krivim te da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka. 

Njegova odvjetnica Ksenija Vržina doista je dala sve od sebe kako bi obranila svoga branjenika; prvo je pokušavala dokazati da on nije obilazio kamion neposredno prije sudara s Šarićem, potom je pokušala obezvrijediti iskaz jedinog očevidca sudara, vozača kamiona, nastojeći dokazati da on uopće nije bio na mjestu sudara, zatim je pokušala ishoditi izjavu nekoliko vještaka da je poginuli Šarić bio nesposoban za sigurnu vožnju obzirom da je imao 2 promila alkohola u krv, a završni manevar izvela je na posljednjem ročištu kad je sudu predložila saslušanje nova dva svjedoka koji su se, nakon dvije godine, iznenada pojavili kao očevidci. 

- Policajac Dejan Mitrović u svom je iskazu na sudu rekao da je po dolasku na mjestu događaja prometne nesreće zatekao osobni automobil u kojemu su bili muškarac i žena, ali da ih tad nisu identificirali jer su bili zauzeti pružanjem pomoći unesrećenima. Nama su se nedavno javili ti supružnici. Riječ je o Biljani i Mariju Skokiću iz Otoka koji tvrde da su tog jutra prvi došli na mjesto prometne nesreće jer su se kretali u koloni vozila na relaciji od Vinkovaca prema Županji - rekla je odvjetnica Vržina iznenadivši i sutkinju i tužiteljicu. Tu su svjedoci, Biljana i Mario Skokić, navodno vozili cestom iza Banožića i jednog autobusa te su se prvi zatekli na mjestu sudara no, nisu vidjeli ni kamion ni da je itko pretjecao.

Vržina je sudu predala i zapisnike o obavijesnim razgovorima s tim navodnim svjedocima jer smatra da su njihovi iskazi važni radi pobijanja navoda iz optužnice.

Te je prijedloge obrane sudsko vijeće odbilo smatrajući nevjerojatnim da se dvoje tako važnih svjedoka pojavljuju tek sad, dvije godine nakon nesreće.

- Ne možemo povjerovati u to da dva svjedoka koja imaju direktna saznanja o nesreći dvije godine o tome šute i da se pojavljuju baš sad, i to sa sasvim oprečnim izjavama u odnosu na sve što je dokazano u ovom postupku. Njihov službeni iskaz koji je uzet u nekom hotelu ne smatra se dokazom - odlučila je sutkinja Davorka Rukavina.

Banožićevu odvjetnicu smo nakon ročišta upitali i kako bivši ministar u svom televizijskom intervjuu nije spominjao autobuse koji su navodno bili na mjestu nesreće. Rekla je kako se on toga nije sjetio zbog ozljeda glave koje je zadobio.

Suđenje Banožiću počinje sutra u 10 sati.

