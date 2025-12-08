Mario iz Omiša i ljudi s Premude heroji su s mora! 'Svojim smo brodovima spasili 140 duša'

Živjeti na moru i od mora uvijek izgleda romantično, no veliko plavetnilo iznimno je opasno. To znaju heroji koji su ove godine dobili Plavu vrpcu Vjesnika. Jednu od najcjenjenijih nagrada, za iznimne pothvate na moru, dodijelili su 61. put, a dobitnici su imali itekakvu konkurenciju. Junak godine, Mario Popovac (46), poduzetnik iz Omiša, cijeli je život na moru. No poziv da pomogne prijatelju prometnuo se u akciju spašavanja u mjestu Marušići tijekom požara ove godine.

- Požar je izbio u noći između 3 i 4 sata, znam da je bila jaka bura. Mene je nazvao prijatelj Jadran Pešić, koji je ostao u okruženju, te mi je rekao da je magistrala zatvorena, a ja sam mu rekao: 'Dolazim da ti pomognem' - počinje priču ovaj skiper i pasionirani jedriličar, koji je na moru već doživio svašta, ali se nije nadao da će mu jedan poziv donijeti u ruke nagradu, i to vrlo cijenjenu.

Marijevo ogromno iskustvo na moru tad je ipak došlo na kušnju. Golemi požar zaustavio je cestovni i pomorski promet. Automobili nisu mogli kroz stihiju, a kanaderi lete nad morem i spuštaju se grabeći vodu. Na snazi je bila zabrana plovidbe. Trebalo je dobro smisliti kako prići i evakuirati ljude.

- Ispred sam vidio sedam-osam brodova, već su se skupile službe, od Lučke kapetanije, MORH-a, policije... Prvo sam vidio, što je i realno, da me mogu kazniti što plovim. No pitao sam ih mogu li proći i oni su rekli da problema nema, ali da se držim obale. Na plaži su već bili ljudi koji su napustili apartmane, kuće, vile za odmor, a ja sam našao neki mali mul, i tako je moja akcija spašavanja počela. Djeca, starci, kućni ljubimci, stranci, domaći, sve je to prešlo preko moga gumenjaka od sedam metara - kazuje Mario kako je osobe u nevolji izvlačio sam samcat.

- Našao sam neki mali mul, pristao i krenuo sam malo-pomalo, a sto metara dalje čekali su me momci iz diverzantskog voda, kojima bih predao jednu turu i pohitao po drugu, a među spašenim je bilo Engleza, Nijemaca... Unatoč užasnoj situaciji, bilo je i smiješnih momenta, kad me jedna žena pitala govorim li bosanski jer sam joj se doimao kao stranac, a ne lokalac - prisjeća se Mario. Vatra se bila približila i plaži.

- U jednom trenutku pao je gorući bor desetak metara od ljudi. Ne mogu ni pomisliti što bi se dogodilo da je pao negdje drugdje. Svi su bili vrlo uznemireni, čak je i pas koji se tamo zatekao, zlatni retriver, bio vidno uplašen, nisam se dao smesti i on je našao mjesto za spas na mome gumenjaku, baš kao i vremešne gospođe, starije od 80 godina, koje su se kretale uz pomoć štaka - kazuje Mario.

Kad spašavate ljude, vrijeme prolazi brzo, ali Mario je, zahvaljujući iskustvu, srčanosti i spretnosti, uspio spasiti 70-ak ljudi u manje od sat vremena. Kući se vratio kasnije, a supruzi u visokom stupnju trudnoće nije ni rekao gdje je bio. Istina se doznala kad je shvatio da je pun ogrebotina i krvi. No, ističe, dolaskom špice turističke sezone, na cijeli događaj gotovo su i zaboravili. No nisu zaboravili kolege pomorci.

- Mene su kapetanije prijavile za nagradu, a ja o tom nisam imao pojma, tek sam nedavno to doznao - kazuje Mario, koji je u međuvremenu dobio drugo dijete, pa je sa suprugom Petrom i dva dječaka primio nagradu.

Stariji sin je oduševljen što mu je otac junak, i to službeno. Mario je ljubav prema moru uspio prenijeti na njega.

- Čast mi je što mogu pomoći, da iskoristim svoju vještinu, a na moru sam oduvijek, iskustva se skupilo, bilo je i spašavanja, ali nikad ovako velikog broja ljudi - zaključuje hrabri Omišanin, koji je dobio zlatni prsten i svileni plamenac kao nagradu i spomen na jedan neobičan dan u svom životu.

A osim što se ploviti mora, i spašavati se mora. Znaju to ljudi s Premude. Na otoku zimi nema više od 70 stanovnika, u najboljem slučaju. No to su ljudi velika srca. Pohitali su prošle godine u pomoć putničkom katamaranu Princ Zadra, koji se nasukao u mrkloj noći na hrid Bračić ispred luke Krijal na Premudi. Organiziralo se 10 barki s 19 spasilaca, a ostatak mještana dočekivao je putnike. Njima je pripala Plava vrpca Vjesnika u ekipnoj konkurenciji. Na dodjeli nagrada, srebrne plakete i svilenog plamenca, pojavilo se petero izaslanika s otoka. Među prvima koji su došli do nasukanoga katamarana bio je i Veljko Žuvanić.

- Spašavali su Premujani i puno ranije, i puno više, no nekako kada dobijete kultnu nagradu, koja se ne dijeli šakom i kapom, razveselila je ipak cijelo mjesto. Veliko je to priznanje ljudima da su napravili skroz nešto pozitivno, a i raritetna je, mi smo 61. dobitnici ekipno. Dakle, velika stvar je to za naše mjesto. Mi smo otok pomoraca i kapetana koji su plovili svim morima svijeta, a iako nas je sve manje, očito smo još u formi i uvijek spremni pomoći - kazao je Veljko nekoliko dana nakon što je nagrada stigla na otok.

Tog 15. studenog 2025. spasili su 72 putnika s katamarana Princ Zadra, a kako je riječ o otoku koji je daleko od svega, prvi u pomoć stigli su Premujani. Brod se dobrano bio napunio morem, a sljedeći dan je potpuno potonuo.

- Nama je drago jer su nas nominirali susjedni otoci, Olib i Silba, to je zakon pomorstva: da se pomaže odmah i sad, i lijepo je da smo dobili zahvalu, nama je to dovoljno - kazuje Veljko te dodaje kako bi sve ponovili.