Mario Kapulica: 'Zoran Milanović ne podržavajući Dan državnosti, ne poštuje zakon'

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a 'Dr. Franjo Tuđman' Mario Kapulica rekao je u četvrtak da Zoran Milanović kao predsjednik RH nastavlja s projekcijom radikalizacije politike podjela i konflikata, a ne poštujući Dan državnosti, ne poštuje Ustav ni zakon kojeg je donio Sabor.

"I to je gotovo jedino u čemu je Milanović u svom mandatu dosljedan i nastavlja na najgori mogući način zlostavljati hrvatsku javnost, pa čak i na njene državne blagdane", izjavio je Kapulica u Središnjici HDZ-a nakon sjednice Predsjedništva Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”.

Naglasio je da niti je Hrvatska slučajna država, niti je 30. svibanj slučajno Dan hrvatske državnosti.

Dodao je kako je Milanović jedini čelnik neke države koji svojim građanima ne samo da odbija čestitati Dan državnosti, nego na taj Dan, javno i u funkciji predsjednika Republike, poručuje da ne poštuje Hrvatski sabor, ne poštuje zakone koje Sabor donosi, da ne poštuje povijest i tradiciju hrvatskog naroda i kaže da će se i javno i privatno potruditi da se to promijeni.

Kapulica kaže da nije jasno kako će to Milanović 'privatno raditi', zato što je njegov Ured službenog stajališta da Zoran Milanović nikada nije privatna osoba i da je uvijek predsjednik RH.

"A kako će to raditi kao predsjednik Republike, kada to izlazi iz njegovih ustavnih okvira", upitao je Kapulica.

Smatra kako Milanovićeva poruka znači da će se "na sve moguće načine angažirati kako bi u Hrvatskom saboru došlo do stvaranja neke drugačije parlamentarne većine, koja bi radila i donosila zakone i odluke kako to njemu odgovara".

Milanovićevi argumenti su, kaže Kapulica, da oko blagdana moramo imati apsolutni konsenzus; no ističe da po toj njegovoj logici, hrvatska država ne bi imala ni jedan državni blagdan, jer ne postoji niti može postojati apsolutni konsenzus oko takvih pitanja.

Procjenjuje da je Milanović u tim pitanjima 'ispod razine komunističkog vodstva u Hrvatskoj s krajem 1980-tih', jer je, kaže Kapulica, komunističko vodstvo 1989. iako u Boga nije vjerovalo, iako nije slavilo Božić, čestitalo svim hrvatskim građanima Božić.

"Milanović čestita Ramazan, Hanuku, pravoslavni Božić. On čestita Dan državnosti Crnoj Gori, Dan nezavisnosti Kosovu, on Vučiću čestita njegov Dan državnosti, on podupire Republiku Srpsku u obilježavanju njenog Dana nezavisnosti, kojeg su proglasili na temelju Deklaracije koju su donijeli u veljači 1992. koja je postala uvertira najkrvavijih masakara u BiH. To podržava, to mu nije dvojbeno, oko toga valjda postoji konsenzus iako je Ustavni sud BiH osporio taj datum. To mu ne smeta, ali ne podržava, ne želi priznati i kaže da 30. svibanj nije Dan državnosti RH", rekao je Kapulica.

Šeks: Presedan u svijetu da predsjednik jedne države poziva građane da ne poštuju Ustav i zakone

Vladimir Šeks istaknuo je na konferenciji za medije kako je ponašanje predsjednika Milanovića presedan u cijelome svijetu, da se nikada nije dogodilo da predsjednik, šef jedne države poziva svoje građane da ne poštuju Ustav i zakone.

Nažalost, dodao je, ne postoji dvotrećinska većina po Ustavu kojom bi se zbog povrede Ustava RH, pokrenuo postupak za odgovornost predsjednika Republike i sljedstveno tome. dvotrećinska većina sudaca Ustavnog suda.

"Hrvatski sabor nema takvu potrebnu većinu da bi zbog povrede Ustava RH koji vapi do neba, pokrenuo postupak i doveo do opoziva predsjednika Milanovića. Ali, mediji, građani trebaju otvoreno i jasnije razgovarati i progovoriti o čemu se tu u biti radi", poručio je Šeks.

Istaknuo je kako bi Milanović "tako mogao reći za bilo koji drugi zakon da ga ne priznaje".

"To je poziv na anarhiju, poziv na kaos, poziv na bezvlađe. Poziv koji opasno narušava zajedništvo i jedinstvo hrvatskog naroda, koji stvara ogromne pukotine u hrvatskom nacionalnom biću", poručio je Šeks.

Kapulica je zaključio da će očito Milanovića morati opozvati građani RH na izborima.