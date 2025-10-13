Mario Radić: 'Čekali su da Gabi umre, svojatali su obitelj Dedić na otvorenju Srpskog centra...'

Predsjednik stranke DOMiNO, Mario Radić, gostovao je u emisiji Oporbeni zarez Hrvatskog radija, gdje je komentirao političke aktualnosti, stanje u zemlji i planove svoje stranke. Istaknuo je kako DOMiNO danas jedna od rijetkih stranaka u Hrvatskoj potpuno organiziranih na svim razinama, te podsjetio da su u samo godinu dana od osnutka ostvarili “iznad očekivanja dobre rezultate”.

- Na lokalne izbore morali smo izaći u kratkom vremenu, bez velikih sredstava i organizacijske pripreme. Ipak, ostvarili smo odličan rezultat, posebno u Vukovaru i Zadru, rekao je Radić, dodavši kako mu uspjeh u rodnom gradu ima i osobnu težinu.

- Kad vam sugrađani daju povjerenje, to najviše govori. Mislim da Vukovar treba okrenuti novu stranicu, poručio je.

“Hrvatska živi zlatno doba, ali to neće trajati”

Radić je upozorio da Hrvatska trenutno “živi svoje zlatno doba” zahvaljujući europskim fondovima, ali da to razdoblje završava već sljedeće godine.

- Još imamo dovoljno prihoda iz EU-a, ali kraj tog ciklusa se bliži. Krive europske politike već su uništile neke stvari. Ako mislimo da će Hrvatska živjeti u blagostanju dok se sve oko nas ruši, varamo se. Mi za to nismo spremni, upozorio je.

Kritizirao je i vanjskopolitičko oslanjanje Hrvatske na Francusku.

- Francuska je promijenila pet premijera i na rubu je kaosa – migracijskog i ekonomskog. Nije nam to dobar izbor za strateškog partnera, rekao je Radić.

“Plaće su narasle, zato imamo inflaciju”

Predsjednik DOMiNO-a upozorio je na rast državne potrošnje i prenapuhane plaće u javnom sektoru.

- Inflacija je zato što su povećane plaće. To kolo se okreće i imat će svoj kraj, ali neće biti tako lijep. Tko radi i ima rezultate treba biti plaćen, ali ovo abnormalno povećanje pred izbore ostavit će traga, rekao je.

Dodao je da je u Hrvatskoj sve manje ljudi, a proizvodimo sve manje hrane, dok proračun i rashodi rastu.

“Uvoz radne snage treba zaustaviti”

Radić smatra da bi se uvoz radne snage trebao ograničiti, osobito u djelatnostima u kojima bi, kako kaže, “mogli raditi i domaći ljudi”.

- Dostavu hrane mogu raditi naši studenti. Nema potrebe uvoziti toliko radnika. Takve brojke su navike iz doba koronavirusa, smatra.

Istaknuo je i problem sezonske ovisnosti gospodarstva.

- U okolici Dubrovnika i Istre teško je naći zaposlenike. To je rentijerska ekonomija i stihijski pristup koji će nas dovesti do problema osnovnog funkcioniranja, poručio je.

Komentirao je i afričku svinjsku kugu, za koju kaže da će dugoročno uništiti domaći uzgoj.

- Ona je katastrofalna i teško će se to vratiti, rekao je.

Govoreći o odnosu prema vladajućima, Radić je poručio da je većina “tanka” i da bi eventualna suradnja DOMiNO-a imala jasan uvjet, preuzimanje Ministarstva kulture.

Podsjetio je da su zastupnici DOMiNO-a i Mosta zajedno potpisali inicijativu za opoziv ministrice kulture, a komentirao je i nedavno otvaranje Srpskog kulturnog centra u Puli.

- Svi građani trebaju imati svoja prava, ali taj je centar otvoren pod parolom obitelji Dedić i s hrvatskim novcem. To su čekali da Gabi Novak umre. Jedino smo mi na to reagirali, a meni je nevjerojatno da se preko toga prelazi. Daju se novci i to mi je perverzno, zaključio je Radić.