Obavijesti

News

Komentari 0
TRGOVINSKI PREGOVORI

Mark Carney: 'Kanada je spremna nastaviti trgovinske pregovore sa SAD-om...'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Mark Carney: 'Kanada je spremna nastaviti trgovinske pregovore sa SAD-om...'
Foto: Adrian Wyld

Kanada želi nastaviti trgovinske pregovore sa SAD-om, ali Trump ih obustavio zbog kanadskih oglasa. Carney spreman za nova partnerstva s Azijom

Kanadski premijer Mark Carney rekao je u petak da je njegova zemlja spremna nastaviti trgovinske pregovore sa Sjedinjenim Državama kada Washington bude spreman, dodajući da Kanada nema pod kontrolom trgovinsku politiku s južnim susjedom.

„Moji kolege surađuju s američkim kolegama na detaljnim konstruktivnim pregovorima, raspravama o specifičnim sektorima - čeliku, aluminiju i energetici“, rekao je Carney prije polaska iz Ottawe za Kuala Lumpur u Maleziji, u svoj prvi službeni posjet Aziji.

„Spremni smo nastaviti na tom tragu“, rekao je kanadski premijer. 

ŽESTOKA REAKCIJA Pogledajte reklamu zbog koje je Trump objavio ekonomski rat Kanadi. Spominju i tužbu
Pogledajte reklamu zbog koje je Trump objavio ekonomski rat Kanadi. Spominju i tužbu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak navečer da su trgovinski pregovori s Kanadom završeni nakon što je Ontario objavio politički oglas u kojem citira republikansku ikonu Ronalda Reagana koji govori da carine uzrokuju trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.

„Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Carney je uoči svog putovanja dodao da Kanada može imati kontrolu nad novim partnerstvima i prilikama, uključujući i ona s "ekonomskim divovima Azije".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
VIDEO Kamion proletio kroz ogradu na A3. Prekinut promet! 'Auto je bio skroz razvaljen'
UŽAS KOD JAKUŠEVCA

VIDEO Kamion proletio kroz ogradu na A3. Prekinut promet! 'Auto je bio skroz razvaljen'

Prema prvim informacijama, kamion je proletio kroz ogradu i sudario se s drugim vozilom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025