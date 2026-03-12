Obavijesti

Marko (7) iz Splita mora na liječenje: Treba našu pomoć!

Piše Iva Tomas,
1
Foto: Facebook

Sada je njegova obitelj podijelila priču i otvorila račun, pozivajući pomoć od svih koji su u mogućnosti

Obitelj sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića iz Splita prikuplja sredstva za oporavak i liječenje nakon borbe s meningokoknom sepsom. Posljedice bolesti za dječaka bile su izuzetno teške - ostao je bez nogu, prstiju na rukama i jedne šake. Komplikacije su nastale zbog teške infekcije, a liječnici su napravili amputacije kako bi mu spasili život.

Marko je liječenje započeo u rodnom Splitu, ali se u studenome 2025. prebacio u Dječju bolnicu u Zagrebu. 

Sada je njegova obitelj podijelila priču i otvorila račun, pozivajući pomoć od svih koji su u mogućnosti.

- Pred Markom je dug i težak put oporavka. Kako bi mogao nastaviti život što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge te dugotrajna rehabilitacija. Svaka donacija predstavlja korak bliže Markovu oporavku i prilici da ponovno živi djetinjstvo kakvo zaslužuje svako dijete, stoji u tekstu poziva.

Podaci za uplatu:

Primatelj: Marko Cvitanović

Banka: OTP banka

IBAN: HR8124070003239826143

Opis plaćanja: "Poklon Marku za ortopedska pomagala"

Donaciju je također moguće izvršiti skeniranjem QR koda.

Foto: Podaci za uplatu

