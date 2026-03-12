Sada je njegova obitelj podijelila priču i otvorila račun, pozivajući pomoć od svih koji su u mogućnosti
Marko (7) iz Splita mora na liječenje: Treba našu pomoć!
Obitelj sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića iz Splita prikuplja sredstva za oporavak i liječenje nakon borbe s meningokoknom sepsom. Posljedice bolesti za dječaka bile su izuzetno teške - ostao je bez nogu, prstiju na rukama i jedne šake. Komplikacije su nastale zbog teške infekcije, a liječnici su napravili amputacije kako bi mu spasili život.
Marko je liječenje započeo u rodnom Splitu, ali se u studenome 2025. prebacio u Dječju bolnicu u Zagrebu.
Sada je njegova obitelj podijelila priču i otvorila račun, pozivajući pomoć od svih koji su u mogućnosti.
- Pred Markom je dug i težak put oporavka. Kako bi mogao nastaviti život što samostalnije, bit će mu potrebne proteze za ruke i noge te dugotrajna rehabilitacija. Svaka donacija predstavlja korak bliže Markovu oporavku i prilici da ponovno živi djetinjstvo kakvo zaslužuje svako dijete, stoji u tekstu poziva.
Podaci za uplatu:
Primatelj: Marko Cvitanović
Banka: OTP banka
IBAN: HR8124070003239826143
Opis plaćanja: "Poklon Marku za ortopedska pomagala"
Donaciju je također moguće izvršiti skeniranjem QR koda.
