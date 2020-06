Markotić: 'Mjere ćemo vraćati tamo gdje bude kritično'

Komunikacija stručnjaka u zemlji treba biti jasna, korektna i poštena, izjavila je. Smatra da svako stvaranje kontradiktornih informacija ne doprinosi tome

<p><strong>Alemka Markotić</strong>, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" rekla je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/628825/markotic-u-dnevniku-htv-a-zdravstveni-sustav-stabilan-graani-se-mogu-osjecati-sigurnima" target="_blank">Dnevniku HTV-a</a> da se situacija kontinuirano prati.</p><p>- Imamo dva veća žarišta, u Đakovu, gdje se epidemiolozi jako dobro nose s tim i zasad nismo čuli da ima većih problema, te Zagrebu. Zagreb je veliki grad i možemo uvijek očekivati da veliki gradovi imaju najveći broj bolesnika. Jedno žarište je u bolnici Sv. Ivan, zasad samo jedan ima teže simptome. Nitko od bolesnika nije na respiratoru i nije životno ugrožen, iako je gotovo 50% bolesnika iz "Sv. Ivana", stariji su od 60 godina, znači na neki način su rizične skupine. Zasad su samo dvoje u težoj kliničkoj slici, ostali imaju blagi do srednje teški oblik bolesti, bez obzira na to što devet od njih ima pneumonije, rekla je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Obavezne maske u javnom prijevozu</strong></p><p>Zaključila je da je zdravstveni sustav pokazao da je stabilan, pripremljen.</p><p>- U prvom dijelu epidemije bilo je i više zaraženih zdravstvenih djelatnika, odgovorila je na pitanje o broju zaraženih liječnika.</p><p>- Sustav za krizne situacije funkcionira, spreman je i organiziran. Imamo dodatnog iskustva i naši se građani mogu osjećati sigurnima, rekla je.</p><p>Komunikacija stručnjaka u zemlji treba biti jasna, korektna i poštena, izjavila je. Smatra da svako stvaranje kontradiktornih informacija ne doprinosi tome. </p><p>- Svačiji rad je otvoren za preispitivanje. Promišljali smo, korigirali se, i isto radimo i sada. Situacija nije kritična, iako moramo biti oprezni. Važno je da stručnjaci daju svoje mišljenje. Stožer nije sam, tu je puno kolega koji vrijedno rade svoj posao, dodala je.</p><p>Za kritike je rekla da bi bilo dobro da se konkretno kaže što je dobro što nije.</p><p>- Mi smo mjere postepeno uvodili, postepeno popuštali, sada ćemo ih vraćati tamo gdje je došlo do kritičnog stanja, rekla je.</p>