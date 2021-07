O rezultatima velikog istraživanja na Klinici za infektivne bolesti, o trećoj dozi i najvećim mitovima o cijepljenju govorila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić za Dnevnik Nove TV

Veliko istraživanje o učinkovitosti cjepiva je pri kraju. Kakvi su preliminarni rezultati istraživanja?

Sada prikupljamo uzorke nakon 6 mjeseci testiranja i vidjet ćemo rezultate za nekih mjesec dana mislim da ćemo ih imati.

Očekujemo također dobre rezultate jer i slična istraživanja u svijetu pokazuju da nakon cijepljenja doista se titar održava u kvalitetnim razinama i po svemu sudeći... vidite da smo i COVID putovnice produljili na osnovu toga i po svemu sudeći možemo očekivati da zaštitni titar antitijela i dalje bude u onoj prihvatljivoj i potrebnoj razini.

Hoće li nam trebati treća doza?

Sad je to nešto o čemu se raspravlja među cijelim nizom stručnjaka i znanstvenika. Međutim, za sada ne postoji studija koja bi govorila o tome da se mora primijeniti treća doza, ali postoje kao što sam rekla već brojne studije koje govore o tome da se jaka zaštita održava.

Cjepivo svako pa i ovo daje jednu visoku stopu zaštite i ako, tim više ako je sve veći broj ljudi oko vas cijepljen - ta zaštita je bolja. U svakom slučaju, može jedan dio ljudi koji su možda izloženi većoj količini virusa se zaraziti, dakle ni mi... Ne mogu ja sad skinuti masku i ući među bolesnike... i ono što je najvažnije je da je većina tih ljudi zaštićena i neće teško oboljeti, neće umrijeti.

Ostavlja li ovaj veliki broj necijepljenih ljudi prostor virusu za razvoj novih varijanti?

U svakom slučaju, što se sporije cijepimo, što se sporije postiže ta razina koju bismo svi željeli, a to je preko 80 do 90 posto, to ostavlja virusu prostor da on razvija nove i nove varijante.

Naravno, kad se on suoči sa mogućnošću da ga nešto sprečava, da jedan dio ljudi nije prijemčiv za bolest, on će tražiti prostor i pokušat će u pravilu mijenjati tako da se brže širi među onom populacijom koja nije cijepljena.

Još uvijek vlada jako puno mitova, jedan od najčešćih je utjecaj cjepiva na plodnost, trudnoću i dojenje. Što je istina?

Nema do sad ama baš nikakvih podataka o tome da bi cjepivo djelovalo na taj način da dovodi do sterilnosti, dakle baš nigdje, nema nigdje objavljenih takvih relevantnih medicinskih podataka.

Dakle, to je jedna potpuna neistina kojom se plaše mladi ljudi. Ne znam kome je to interes.

Trudnoća, dojenje?

Ja vjerujem da ćemo negdje do kraja 8. mjeseca imati potpune podatke i završeni Pfzerovu studiju što se tiče primjene u trudnoći.

Za dojenje nema preporuke da se ne smije dojiti, dakle majke mogu uredno dojiti svoju djecu nakon cijepljenja.

Dobili ste i novu funkciju, o čemu je točno riječ?

Prije nekoliko dana sam imenovana u Europsku ekspertnu skupinu za Sars-Cov2 varijante. To je ekspertna skupina koja zajedno s Europskim centrom za kontrolu bolesti i europskom agencijom za lijekove treba pomoći EK da dalje prati i da se odluči koji bi to lijekovi bili sljedeći koji su najizgledniji da bi mogli utjecati na ovaj virus kao i na to u kom smjeru će ići cijepljenje, gdje se trebaju uložiti novac.