Markotić: 'Za ovakve situacije nikad nisu samo građani krivi'

Upitana vrijedi li za građane s dvojnim državljanstvom i za njih mjera obvezne dvotjedne samoizolacije nakon ulaska u Republiku Hrvatsku, Markotić je rekla da virus ne poznaje državljanstvo

<p>Alemka Markotić je za N1 komentirala veliki skok broja zaraženih korona virusom u Hrvatskoj, te prognoze da bi idući tjedan Hrvatska mogla imati 200 pa i 300 novih oboljelih dnevno.</p><p>- Ljudi su na početku imali veću dozu opreza. Sve je moguće, ne želim kalkulirati i nemam staklenu kuglu koja mi pokazuje koliko će se ljudi zaraziti. Sve ovisi hoće li se neka žarišta smiriti ili ne. Svi zaraženi su blaži oblici - rekla je.</p><p>Također je prokomentirala pojačane mjere za nošenje maski, te pojasnila da nije za kažnjavanje ljudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nose li sve obavezne makse u javnom prijevozu?</strong></p><p>- Ja nisam za to, normalnije mi je da za 5-10 kuna čovjek plati masku, nego daje 500 ili 1000 kuna za kaznu ili da je u konačnici dobije besplatno - rekla je Markotić.</p><p>Upitana da komentira izjavu Maje Grbe-Bujević da bi svi trebali znati šivati masku, znači li to da su platnene maske ipak dobre, obzirom da je prije bilo govora da takve maske ne štite dovoljno.</p><p>- Takve maske nisu dobre u zdravstvenim sredinama, dakle nisu za liječnike. Takve maske za lice su preporuka i pokazalo se da maske za lice u određenim situacijama štitile ljude. Ranije to možda nismo znali, kao što nismo znali puno toga o korona virusu - istaknula je Markotić.</p><p>Upitana što je s građanima u BiH koji imaju dvojno državljanstvo, odnosno vrijedi li i za njih mjera obvezne dvotjedne samoizolacije nakon ulaska u Republiku Hrvatsku, Markotić je rekla da virus ne poznaje državljanstvo.</p><p>- Ne možemo svakih deset dana mijenjati stav javnosti je li to nešto opasno ili nije. Mi kontinuirano imamo stav da virus jest opasan, dvadesetak posto je u dosta velikom riziku, to su rizične skupine i cijelo vrijeme ponavljamo istu priču i iste mjere i dok god smo se mi i sugrađani držali svega toga, vidjeli ste da smo se na izvrstan nosili s tim i prije i vjerujem da ćemo i sad ovo brzo riješiti - rekla je Markotić i dodala:</p><p>"Ako bude većeg unosa i iz drugih zemalja, iste mjere će ići prema njima i prema nama. To su mjere koje se moraju pratiti. I EK je to propisala, da se otvara i zatvara granica prema zemljama koje imaju sličnu ili različitu epidemiološku situaciju."</p><p>Dodala je da se dogodilo određeno opuštanje u društvu što je dovelo do povratka korone, a na pitanje misli li na građane ili politiku.</p><p>- Sve o koroni se odnosi na sve.</p><p>O mogućim novim mjerama, rekla je da sve ovisi kako će se situacija razvijati, ali smatra kako situacija nije izmakla kontroli.</p><p>- Rekli smo ako ne budemo naučili lekciju da ćemo je ponavljati, s virusom je tako da ako mu ostavimo neki prostor da može ući, on će ući. Imamo dva žarišta, jedan je u Đakovu, a drugo je u bolnici Sv. Ivan u Zagrebu i to nosi više od polovice bolesnika danas zabilježenima u Hrvatskoj. Ostalo su pojedinačni slučajevi - rekla je.</p><p>Na pitanje jesu li krivi građani ili otvaranje granica za ovaj veliki rast, odgovorila je:</p><p>- Nikad nisu samo građani krivi. Mi smo znali da postoji određeni rizik s mogućnošću kretanja, ali je važno da se i dalje drži mjera koje smo propisali. Mjesec dana smo se držali i bile su otvorene granice i odlično smo se držali. Zadnjih dva tjedna je zabilježen porast odlazaka u Srbiju i BiH i tamo je bilo više inficiranih i očito više kontakata - rekla je Markotić.</p><p><strong>Je li stožer ispolitiziran?</strong></p><p>- Imala sam i imam i sad dobru suradnju s članovima stožera, nisam ničiji član. Politizacija je nastala iz drugih izvora, ne od strane stožera ni od strane struke. To je pokušaj narušavanja onoga što govori stožer. Ali, ono što vidim svaki dan, ljudi mi prilaze i čestitaju stožeru - rekla je.</p><p><strong>Je li virus mutirao?</strong></p><p>- Postoje pretpostavke iz raznih krugova da je moguće da je virus mutirao i oslabio. Postoje i radove koji su pokazali različite mutacije. Vili Beroš se osvrnuo danas na jednu od tih pretpostavki, ali u znanosti uvijek krećemo od nekih pretpostavki. Ne demantiram ono što je rekao ministar, puno je toga što se događa u virologiji. Puno je elemenata koji mogu utjecati na slabljenje virusa - zaključila je.</p>