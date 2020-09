Marokanac pitao sutkinju može li mu obitelj platiti za mrtvu glavu pa da završe postupak

Halid Amravi (20) osumnjičen za ubojstvo migranta na Ilidži jučer je na početku sjednice na Kantonalnom sudu odmah upitao sutkinju može li on pozvati svoju obitelj da plate mrtvu glavu i da tako završe postupak

<p>Plaćanje krvarine, odnosno naknade obitelji za ubijenu osobu, uobičajeno je u Maroku, zemlji iz koje dolazi Halid Amravi (20) osumnjičen za ubojstvo migranta na Ilidži. On je odmah na početku sjednice na Kantonalnom sudu u Sarajevu na kojoj je razmatran prijedlog za određivanje pritvora, uz pomoć prevoditeljice, upitao sutkinju <strong>Indiru Jahić</strong> može li on pozvati svoju rodbinu da plate mrtvu glavu i da tako završe postupak, piše<a href="https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/592522/sokantno-rociste-marokanac-trazio-na-sudu-da-plati-mrtvu-glavu" target="_blank"> <strong>Dnevni avaz.</strong></a></p><p>Sutkinja Jahić objasnila je Marokancu da to zakoni BiH ne predviđaju, te je ročište otvorila.</p><p>Halid Amravi doveden je u sudnicu u pratnji policije, te u prvim kontaktima s prevoditeljicom koja mu je pokušala objasniti za što se tereti, počeo plakati. Ubrzo se smirio kada mu je donesene voda, te kada je u sudnicu ušao odvjetnik <strong>Omar Mehmedbašić</strong> koji ga je pokušao razvedriti.</p><p>Tužiteljica <strong>Željka Radovanović - Sokić</strong> objasnila je razloge zbog kojih je realno očekivati da će se osumnjičeni Marokanac dati u bijeg ukoliko mu se ne odredi jednomjesečni pritvor. </p><h2>Napadač ga pokušao silovati</h2><p>Halidov odvjetnik kazao je da se protivi prijedlogu za određivanje pritvora, jer je Marokanac postupao u nužnoj obrani.</p><p>- Oštećeni ga je prvi udario , bio je mnogo krupniji od njega, te nije bilo drugog načina da se obrani. Čuli ste da ga je oštećeni više puta pokušao silovati- kazao je Mehmedbašić.</p><p>Dodao je da je Halid ranije iskazao namjeru za uzimanje azila, ali nije imao pravnu pomoć da mu se objasni u kojem roku mora podnijeti zahtjev. Mehmedbašić smatra da je dovoljno da osumnjičeni bude vraćen u centar “Ušivak” sa ostalim migrantima.</p><p>Sutkinja će naknadno donijeti rješenje o pritvoru.</p>