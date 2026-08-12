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UHITILI VIŠE LJUDI

Maroko upozorava na nove pokušaje masovnog prelaska migranata prema Ceuti i Melilli

Piše HINA,
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Maroko upozorava na nove pokušaje masovnog prelaska migranata prema Ceuti i Melilli
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
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Ministarstvo je priopćilo da je proteklih dana pratilo anonimne objave i poruke u kojima se poziva na kolektivne pokušaje ilegalnog ulaska u te dvije enklave, što je kažnjivo po marokanskom zakonu.

Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske enklave Ceutu i Melillu, objavilo je u srijedu marokansko ministarstvo unutarnjih poslova, navodeći da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske 15. kolovoza.

Ministarstvo je priopćilo da je proteklih dana pratilo anonimne objave i poruke u kojima se poziva na kolektivne pokušaje ilegalnog ulaska u te dvije enklave, što je kažnjivo po marokanskom zakonu. 

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Vlasti su poduzele sve potrebne mjere kako bi spriječile ilegalne prelaske i presrele osobe koje pokušavaju sudjelovati u tome, priopćilo je ministarstvo, dodajući da će se pravne radnje poduzeti i protiv onih koji takve pozive promoviraju na internetu.

Ministarstvo nije preciziralo koliko je ljudi uhićeno niti kada su se uhićenja dogodila. Navedeno je samo da je privedena skupina ljudi osumnjičenih za poticanje te da je protiv njih pokrenuta istraga pod nadzorom nadležnog državnog odvjetništva.

Ministarstvo je pozvalo građane da ne slijede, kako je navedeno, „sumnjive i obmanjujuće pozive“, upozorivši da bi pokušaji ilegalnog prelaska granice mogli ugroziti ljudske živote. Također je naglašeno da borba protiv iregularnih migracija i trgovine ljudima zahtijeva zajedničku odgovornost i blisku suradnju pogođenih zemalja.

Najnovije upozorenje uslijedilo je nakon velikog migracijskog vala prema Ceuti krajem srpnja, kada su se deseci tisuća ljudi pokušali domoći te španjolske enklave iz Maroka.

Procjene razmjera prelaza znatno su se razlikovale. Predsjednik regije Ceute, Juan Jesús Vivas, u pojedinim je trenucima procjenjivao da se radi o čak 80.000 ljudi, dok je Maroko procijenio da je oko 40.000 ljudi pokušalo stići do enklave.

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