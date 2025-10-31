'Marš milijuna'. Ogroman prosvjed u Izraelu. Ortodoksni židovi ne žele u vojsku

Stotine tisuća ultraortodoksnih židovskih Izraelaca sudjeluju u prosvjedu u Jeruzalemu protiv promjena u pravnom izuzeću za vjerske učenike od obveznog vojnog služenja, piše BBC.

Gotovo sve sekte i frakcije ultraortodoksne, odnosno haredijske zajednice sudjeluju u onome što je nazvano “maršem milijuna”.

Foto: Ilan Rosenberg

Od osnivanja Izraela, učenici koji su upisani na puni radni program u vjerskoj školi, tzv. ješivi, bili su izuzeti od vojne obveze, iako neki drugi članovi zajednice služe u vojsci.

Zahtjevi da oni igraju veću ulogu intenzivirali su se tijekom rata u Gazi. Prije početka jednog od najvećih prosvjeda ultraortodoksnih Izraelaca protiv vojne obveze u posljednjim godinama, ceste u i oko Jeruzalema bile su zatvorene.

Foto: Ammar Awad

Ovo okuplja različite dijelove zajednice, koja čini oko 14 posto izraelskog stanovništva.

Ono što ih ujedinjuje jest protivljenje ne samo potezima da se veći broj članova njihove zajednice obveže na vojsku, već i ljutnja zbog stotina uhićenja u posljednjim mjesecima ultraortodoksnih muškaraca koji izbjegavaju vojni poziv.

Foto: Ammar Awad

Harediji smatraju da bi njihov stoljetni način života mogao biti ugrožen. No mnogi u Izraelu smatraju da oni nisu podnijeli svoj pravedni teret u ratu. Uvođenje u vojsku pomoglo bi nadoknaditi manjak ljudstva.

No postoje i zabrinutosti u vojsci oko mobilizacije velikog broja ultraortodoksnih – integracija bi bila težak izazov, kao i prilagodba haredijskim potrebama da se strogo pridržavaju svojih vjerskih propisa.