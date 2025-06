Marš za Palestinu: 'Šutnjom o genocidu hrvatska vlast izdaje vrijednosti za koje smo se borili'

"Ovo nije daleki rat, ovo je pitanje naše čovječnosti. Vlada RH u naše ime više je puta stala uz izraelski režim, odbijala je podržati primirje, vojni embargo i prekid suradnje s Izraelom", jedna je od glavnih poruka Inicijative Marš za Palestinu, koja je u nedjelju poslije podne organizirala prosvjed u središtu Zagreba.

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

'Ne izraelskim zločinima'

Cilj nedjeljne akcije je stvoriti pritisak na Vladu koji, kako kažu, premijer Plenković i ministar Grlić-Radman neće moći ignorirati. Pridružile su im se stotine građana u maršu koji je počeo na Europskom trgu, te se nastavio na Zrinjevcu, kod Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Odbijamo biti nijemi svjedoci i tražimo prekid svih političkih i drugih veza s Izraelom, pozvali su iz Inicijative, istaknuvši:

- Ne izraelskim ratnim zločinima! Ne izgladnjivanju! Ne ubijanju djece, žena, muškaraca, novinara, doktora, volontera! Ne podršci politici genocida.

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Inicijativa ističe i kako se zalažu da se na razini cijele EU zaustavi izvoz oružja Izraelu, te da se u slučaju Gaze radi o etničkom čišćenju. Šutnjom o genocidu u Gazi hrvatska vlast izdaje vrijednosti za koje smo se borili, poručuju. Građani su svoje nezadovoljstvo izrazili lupanjem loncima i zviždanjem, a ministru vanjskih poslova su vikali: "Grliću, srami se, ruke su ti krvave".

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prosvjed su organizirali Inicijativa za akademiju solidarnosti i epistemičke pravde, Inicijativa za slobodnu Palestinu, Centar za mirovne studije, Štrajk za Gazu, Studentice za Palestinu, Za KRUH.

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prosvjedi diljem Europe

Deseci tisuća građana prosvjedovali su zbog izraelskih akcija u Gazi i u Nizozemskoj, Danskoj, te drugim europskim zemljama. U Haagu se drugi put u mjesec dana okupilo oko 150.000 ljudi.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Ratni sukob u Gazi počeo je prije 20 mjeseci, 7. listopada 2023., napadom Hamasa na izraelska naselja i glazbeni festival. Tad je oteli 251 izraelskog građanina, od kojih je dio umro u zatočeništvu u tunelima Hamasa, te ubili 1200 ljudi.

Izrael je uzvratio nemilosrdnim vojnim napadom na Gazu koji traje do danas, U potpuno uništenome i blokiranom području djeca već umiru od gladi, do Palestinaca dolazi vrlo malo pomoći, bolnice su odavno prestale funkcionirati. Dosad je ubijeno gotovo 55.000 ljudi, a mnogi su raseljeni. Pothranjenost i bolesti uzimaju brojne živote.

Zagreb: Održana povorka Marš za Palestinu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Međunarodni sud pravde u Hagu naredio je Izraelu da obustavi napade i omogući dostavu pomoći u Palestinu, no do danas Netanyahuov režim to ne prihvaća.