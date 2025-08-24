'Marta brzi Gonzales!' Ista žena na dva skupa u dva grada, evo kako radi Vučićeva propaganda

U više gradova u Srbiji sinoć su održani kontraskupovi Srpske napredne stranke (SNS), no jedan detalj iz televizijskih prijenosa posebno je privukao pozornost i izazvao burne rasprave na društvenim mrežama.

Na platformi X pojavio se video sastavljen od dva isječka. Prvog iz izvještavanja RTS-a sa skupa u Ubu i drugog s Pinka sa skupa u Kruševcu. Na oba se vidi ista žena. Autor objave u šali ju je nazvao "slučajna prolaznica Marta“ i napisao kako je "uživo bila na RTS-u iz Uba, a nakon par minuta uživo na Pinku iz Kruševca", dodavši ironično: "Da je nije Bata Gaša teleprontovao?"

Posebno je naglašeno da su Ub i Kruševac udaljeni oko 180 kilometara, odnosno više od dva sata vožnje automobilom, pa su mnogi građani izrazili sumnju u vjerodostojnost prijenosa. Jedni smatraju da je riječ o ranije snimljenom materijalu koji se prikazuje kao da je nastao u realnom vremenu, dok drugi vjeruju da se iste osobe organizirano dovoze s jednog skupa na drugi.

Na društvenim mrežama uslijedile su i ironične primjedbe: neki su napisali kako je "Marta brzi Gonzales koja pokriva više gradova", drugi da je "zaradila duplu dnevnicu i sve izrecitirala napamet, bolje od Turšije", dok su treći primijetili da se "nekako našla na dva mjesta odjednom, što je i Marti misterija".

Bilo je i komentara da bi za ovakav nastup "mogla dobiti Oskara kod našeg Oskara", a pojavile su se i šale da su "konačno proradili leteći automobili iz Kine za svinjske papke". Dio građana sugerirao je da bi "trebalo razmotriti i neku vrstu kamuflaže, barem šešir, bradu ili sunčane naočale", kako ista osoba ne bi bila lako prepoznata.