Maski ni za lijek: 'Imamo zalihe za 3 mjeseca, sam ću ih sašiti'

Dolazili su nam ljudi iz Europe i svijeta, nudili su otkupiti preostale maske po pet puta višim cijenama, ali sam odbio. Ne bi bilo etično ostaviti naše ljude na cjedilu zbog malo veće zarade, ispričao nam je Robert Črnjević, direktor Meditexa.

Njegova tvrtka je specijalizirana za proizvodnju opreme za jednokratnu uporabu u medicini te farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Iako proizvode sve potrebno za bolnice i operacijske sale, poput kirurških mantila, maske, kao i 90 posto Europe, uvozi iz Kine.

U trenutku proglašenja epidemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije, na zalihi smo imali maski za osam mjeseci. To je bila količina dovoljna za neku normalnu potrošnju. U 10 dana, bolnice su od nas povukle četveromjesečnu zalihu kako bi se opskrbile - kaže Črnjević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, kaže da panike još nema.

- Sad na zalihama imamo maski za još tri mjeseca i to samo za naše stalne kupce. Dolazili su nam upiti iz cijeloga svijeta za kupnju preostalih zaliha, ali nisam htio prodati, ne bi bilo etično prema kupcima s kojim već godinama imamo suradnju - nastavlja.

Na upit je li barem iskoristio situaciju i povećao cijene, samo se nasmijao.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Nismo dizali cijene jer to ne bi bilo primjereno. Nabavili smo ih po prijašnjoj cijeni i nastavili prodavati po našoj uobičajenoj. I nakon krize želimo nastaviti normalno poslovati sa svima, a ne se kratkoročno okoristiti - objašnjava nam.

U izradi je krizni plan

Maske u Europi gotovo nitko ne proizvodi jer se radi o općenitom proizvodu, a s Kinom koja njima opskrbljuje 50 posto svijeta bilo se jako teško natjecati.

- Zbog toga se sad i dogodila ova kriza. Naši dobavljači odmah su nas kontaktirali i rekli da nam ih do daljnjega neće isporučivati jer moraju zadovoljiti svoje potrebe. Rekli su nam da će nam ih ponovno početi slati dva mjeseca nakon što epidemija završi. S obzirom na to da one nama dolaze brodom, možemo računati da ćemo prvu isporuku dobiti tek tri i pol mjeseca nakon završetka epidemije. Zato smo već počeli raditi krizni plan - kaže nam Črnjević.

Partneri s kojima surađuju iz Češke će pokušati pokrenuti proizvodnju maski. Oni su ih proizvodili prije 15-ak godina te još posjeduju proizvodne pogone. Također, javila im se i jedna tvrtka iz Osijeka, koja je također prije desetak godina proizvodila maske.

- Oni bi sad pokrenuli proizvodnju, samo ne znamo u kojem obimu. Prije toga trebaju napraviti certifikaciju proizvodnje i testiranje maski na filtraciju. To je uvjet da se maske stave na tržište - objašnjava.

Ako bude bilo potrebno, i oni će krenuti u proizvodnju.

- Već smo napravili nekoliko sastanaka kako bismo dogovorili od kojih ćemo materijala proizvoditi maske i za kakvu upotrebu. Imamo sve mogućnosti i materijale, tako da je to sigurno jedna od opcija. Pokušat ćemo spriječiti situaciju da u potpunosti ostanemo bez njih - priča nam direktor.

Osim maskama, Meditex bolnice opskrbljuje i odijelima za kontaminaciju potencijalno zaraženih pacijenata korona virusom kojih, također, više na tržištu nema.

Nema više ni kombinezona

- Radi se o kombinezonima i ogrtačima koji imaju barijeru protiv virusa te se koriste kad se operacija vrši nad osobom koja je HIV pozitivna ili ima hepatitis.

U trenutku proglašenja epidemije na zalihama smo imali materijala za oko 3000 kombinezona ili 4000 ogrtača. Odmah su nas kontaktirali iz Klinike za infektivne bolesti te zatražili da se za njih čuva oko 1200 komada kombinezona.

Drugi dio smo napravili za zavode za javna zdravstva i hitne, ali problem je što taj materijal nabavljamo iz Amerike, a oni su također odlučili proizvoditi samo za svoje potrebe. Tako da je to sve što imamo i nadamo se da će biti dosta - kaže.

'Obavezno je prati ruke'

Iako su kirurške maske namijenjene za zaštitu od bakterija, dok su virusi 10 puta manje čestice, predsjednica Strukovnog sindikata medicinskih sestara, Branka Grgurić, kaže kako je čak i takva maska puno bolja zaštita nego biti bez ičega.

- Preporuka WHO-a je da se nose FFP3 maske, no čak će i kirurška maska pružiti svojevrsnu zaštitu ako se pravilno koristi. To znači da se mora poštovati da je ona jednokratna i da se baca nakon samo jedne uporabe. Kako dišete ili kašljete, to područje postaje vlažno i pogodno za razvoj mikroorganizama. Također, obavezno je nakon skidanja maske oprati ruke - kaže.

- Treba biti svjestan mjera opreza: izbjegavanje gužvi, stalno pranje ruku te kihanje i kašljanje u rupčić. Bitno je ne paničariti, a to će se postići pravilnom edukacijom o zaštiti - zaključuje

Ljekarne pod opsadom, svi traže zaštitu

Red kupaca danas je bio od pulta do izlaznih vrata ljekarne. I svi su tražili samo jedno - masku za lice. A mi smo ih prodali već odmah po otvaranju.

Govori nam to farmaceutkinja iz zagrebačke ljekarne na Trešnjevci. Kaže, ograničili su se na to da jednom kupcu prodaju samo deset maski, ali sve odmah “plane”. Provjerili smo stanje u nekoliko ljekarni i u nekima su maske nestale sa zaliha još prije nekoliko dana.

- I ne znamo kad će stići nove - kažu nam u jednoj ljekarni. Dodaju da su se maske počele značajnije prodavati već sredinom siječnja, da su ih tad najviše kupovali ljudi iz Azije koji su ih slali svojima u matičnoj domovini. Kupovali su ih i stariji, ali jučer su to radili baš svi.

- Nemamo više ni običnih kirurških maski, a na one s filterom možete zaboraviti - rekli su nam u jednoj ljekarni. U pojedinim ljekarnama moraju se rezervirati maske.

- Ljudi su zabrinuti, svake minute nam netko dolazi s istim pitanjem, a mi im ne možemo pomoći. Ne možemo ih nigdje drugdje ni uputiti jer ih jednostavno nigdje nema - ispričali su nam u jednoj ljekarni u kojoj su nam sugerirali da provjerimo ima li maski u bioljekarni jer su i sami čuli da ih ondje možda imaju. I tamo smo zatekli gužvu.

- Danas prodajemo samo maske, a slično je i posljednjih dana. U samo jednom danu ih znamo prodati oko 200 - ispričala nam je prodavačica bioljekarne.

Panika se očito prelila i kod nas, iako do ovog izdanja u Hrvatskoj nije zabilježen ni jedan slučaj korona virusa. Pa tako još nitko nije ni preporučio da se nose maske.

Osim njih, ljudi kupuju i antibakterijske sapune te gelove, kojih još ima dovoljno i ne osjeća se nestašica.

A stanje s maskama bilo je slično i u drugim hrvatskim gradovima.

U pulskim ljekarnama nestalo je zaštitnih maski, a ljudi svakodnevno u panici nazivaju ljekarne.

- Prodali smo zadnjih 200 maski, a moramo vidjeti kad će nove stići, jer sve ovisi o dobavljaču - rekli su u glavnoj pulskoj ljekarni u središtu grada.

Tema: Koronavirus