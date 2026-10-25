Maskirani napadači palicama i bakljama tukli mladiće ispred biračkog mjesta u Pančevu

Tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji u nedjelju je došlo do nasilnog incidenta ispred Poljoprivredne škole u Pančevu, u kojoj se nalazi biračko mjesto. Skupina maskiranih muškaraca napala je nekoliko mladića koristeći palice i zapaljene baklje, javlja Nova.rs.

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se skupina muškaraca s kapuljačama, šiltericama i maskama preko lica kako nasrće na drugu skupinu. Na snimci lokalnog portala PANpress vidi se i jedan ozlijeđeni mladić s krvlju na licu.

Snimku napada objavila je i oporbena političarka Marinika Tepić.

Momci izašali sa glasanja i napala ih horda sa motkama i bakljama! Pančevo pre nekoliko minuta ispred Poljoprivredne škole ❗️ https://t.co/0dlhONkWug — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 25, 2026

Prema pisanju portala Mašina.rs, napadnuti su kontrolori Studentske liste, a nekoliko njih zadobilo je udarce u predjelu glave. Navodno su korištena i pirotehnička sredstva.

Zasad nema službenih informacija o identitetu napadača ni točnom broju ozlijeđenih.