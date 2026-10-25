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IMA OZLIJEĐENIH

Maskirani napadači palicama i bakljama tukli mladiće ispred biračkog mjesta u Pančevu

Piše Paula Bosančić,
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Maskirani napadači palicama i bakljama tukli mladiće ispred biračkog mjesta u Pančevu
Foto: Nova.rs
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Ispred Poljoprivredne škole u Pančevu izbila je tučnjava u kojoj su napadači koristili palice i baklje. Prema navodima srpskih medija, napadnuti su kontrolori Studentske liste

Tijekom parlamentarnih izbora u Srbiji u nedjelju je došlo do nasilnog incidenta ispred Poljoprivredne škole u Pančevu, u kojoj se nalazi biračko mjesto. Skupina maskiranih muškaraca napala je nekoliko mladića koristeći palice i zapaljene baklje, javlja Nova.rs.

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se skupina muškaraca s kapuljačama, šiltericama i maskama preko lica kako nasrće na drugu skupinu. Na snimci lokalnog portala PANpress vidi se i jedan ozlijeđeni mladić s krvlju na licu.

Snimku napada objavila je i oporbena političarka Marinika Tepić.

Prema pisanju portala Mašina.rs, napadnuti su kontrolori Studentske liste, a nekoliko njih zadobilo je udarce u predjelu glave. Navodno su korištena i pirotehnička sredstva. 

Zasad nema službenih informacija o identitetu napadača ni točnom broju ozlijeđenih. 

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