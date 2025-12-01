Obavijesti

News

Komentari 32
POLICIJA IMA SNIMKU

Maskirani napali antifašiste u Rijeci, na snimci se vidi pištolj!?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Maskirani napali antifašiste u Rijeci, na snimci se vidi pištolj!?
Foto: Facebook: Hrvatske navijačke skupine

Radi li se zaista o pravom pištolju i čiji je, upitali smo MUP, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo

Prije samog skupa na Jadranskom trgu gdje se u subotu u Rijeci održavala povortka 'Ujedinjeni protiv fašizma' izbio je incident. Tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, verbalno je napalo sudionike marša i bacalo petarde na njih. Na jednoj snimci koja je objavljena na Facebook profilu Hrvatske navijačke skupine, u jednom trenutku na podu se može vidjeti i nešto što nalikuje na pištolj.

Radi li se zaista o pravom pištolju i čiji je, upitali smo MUP, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Napali prosvjednike

Petero ljudi uhićeno je zbog protupravnog ponašanja tijekom i nakon antifašističkog marša u Rijeci. Podsjetimo, više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na prosvjednom maršu pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma". Prosvjedna povorka kretala se trasom od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.

INCIDENT NA MARŠU Divljaštvo u Rijeci! Huligani su na antifašističkom maršu napali ljude u kafiću. Petero uhićenih
Divljaštvo u Rijeci! Huligani su na antifašističkom maršu napali ljude u kafiću. Petero uhićenih

Prvi incident dogodio se prije samog početka skupa na Jadranskom trgu, gdje je tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, verbalno napalo sudionike marša i bacalo petarde na njih. Policija je skupinu zadržala na distanci i potisnula je prema Ciottinoj ulici. Nakon završetka marša, maskirane osobe odjevene u crno bacile su baklje na sudionike marša okupljene u kafiću Štriga na Kontu. Maskirani mladići pobjegli su nakon što su bacili baklje, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policija.

Predstavnici Inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci, ocijenili su da policija nije osigurala sigurnost ni zaštitu te da je bilo ozbiljnih propusta u radu policije.

- Uoči skupa 'Ujedinjeni protiv fašizma' na Jadranskom trgu, policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke bande muškaraca koji su u neposrednoj blizini okupljenih uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', veličali ustaški režim i totalitarnu NDH i bacali pirotehnička sredstva prema sudionicima, pri čemu je ozlijeđeno dijete - rekla je Ana Jurčić na konferenciji za novinare u Rijeci.

OŠTRE REAKCIJE Možemo! nakon antifašističkog skupa o gradonačelnici Rijeke: 'Slijepa je pored zdravih očiju'
Možemo! nakon antifašističkog skupa o gradonačelnici Rijeke: 'Slijepa je pored zdravih očiju'

Dodala je da je nakon završetka skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine nasilnika bacio zapaljivu napravu prema okupljenim građanima i građankama pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

- Svojim nasilničkim ponašanjem, veličanjem fašističkog režima i namjerom vrijeđanja dostojanstva i moralnih osjećaja većeg broja građana i građanki te namjerom da nas dovedu u ponižavajući položaj na javnom mjestu, nasilnici okupljeni na nelegalnom okupljanju nedvojbeno su prekršili Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kazneni zakon - navela je Jurčić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 32
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije
UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je
PROŽVAKAO DROGU

UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je

U policijskoj postaji muškarac je odbijao razgovor i davao nerazgovijetne odgovore, zbog čega su policajci posumnjali da nešto skriva u ustima. Na njihov zahtjev da to ispljune, odbio je i nastavio žvakati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025