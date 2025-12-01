Maskirani napali antifašiste u Rijeci, na snimci se vidi pištolj!?

Prije samog skupa na Jadranskom trgu gdje se u subotu u Rijeci održavala povortka 'Ujedinjeni protiv fašizma' izbio je incident. Tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, verbalno je napalo sudionike marša i bacalo petarde na njih. Na jednoj snimci koja je objavljena na Facebook profilu Hrvatske navijačke skupine, u jednom trenutku na podu se može vidjeti i nešto što nalikuje na pištolj.

Radi li se zaista o pravom pištolju i čiji je, upitali smo MUP, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Napali prosvjednike

Petero ljudi uhićeno je zbog protupravnog ponašanja tijekom i nakon antifašističkog marša u Rijeci. Podsjetimo, više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na prosvjednom maršu pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma". Prosvjedna povorka kretala se trasom od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.

Prvi incident dogodio se prije samog početka skupa na Jadranskom trgu, gdje je tridesetak mlađih, većinom maskiranih osoba, verbalno napalo sudionike marša i bacalo petarde na njih. Policija je skupinu zadržala na distanci i potisnula je prema Ciottinoj ulici. Nakon završetka marša, maskirane osobe odjevene u crno bacile su baklje na sudionike marša okupljene u kafiću Štriga na Kontu. Maskirani mladići pobjegli su nakon što su bacili baklje, a na mjesto događaja ubrzo je stigla policija.

Predstavnici Inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci, ocijenili su da policija nije osigurala sigurnost ni zaštitu te da je bilo ozbiljnih propusta u radu policije.

- Uoči skupa 'Ujedinjeni protiv fašizma' na Jadranskom trgu, policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke bande muškaraca koji su u neposrednoj blizini okupljenih uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', veličali ustaški režim i totalitarnu NDH i bacali pirotehnička sredstva prema sudionicima, pri čemu je ozlijeđeno dijete - rekla je Ana Jurčić na konferenciji za novinare u Rijeci.

Dodala je da je nakon završetka skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine nasilnika bacio zapaljivu napravu prema okupljenim građanima i građankama pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

- Svojim nasilničkim ponašanjem, veličanjem fašističkog režima i namjerom vrijeđanja dostojanstva i moralnih osjećaja većeg broja građana i građanki te namjerom da nas dovedu u ponižavajući položaj na javnom mjestu, nasilnici okupljeni na nelegalnom okupljanju nedvojbeno su prekršili Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Kazneni zakon - navela je Jurčić.