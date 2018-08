Maškovića han je ponos Vrane: U ovom zdanju noćili i sultani

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Gradnju turske građevine u prvoj polovici 17. stoljeća započeo je Hrvat Jusuf Mašković, a 373 godine kasnije dovršili su je također Hrvati i pretvorili u hotel baštine. Mašković je inače bio siromašni dječak iz Vrane kraj Zadra.

Dogurao je do zapovjednika turske vojske dok je službovao u tadašnjem Osmanlijskom Carstvu. Gradio je han kako bi Vranjanima pokazao visok položaj do kojeg je došao.

No sultan ga je smaknuo i tu gradnja hana staje.

- Dvije su verzije priče. Jedna je da je bio dobar prema kršćanima koje je zatekao na Kreti. Nije ih zarobio i ubio, nego ih je pustio. Druga je da je obljubio krivu ženu i da ga je zato sultan ubio - kaže Elena Rušnjak (40), voditeljica hotela.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Svi zaposlenici su iz Vrane ili Pakoštana

Obnova najzapadnijeg spomenika turske svjetovne kulture u Europi stajala je oko četiri milijuna eura, a većinu su osigurali iz Europske unije. Mještani su stoljećima gledali kako han ne služi svrsi. Stoga ne čudi da o njemu brinu kao o vlastitom domu. Elenu je iznenadilo to što su svi zaposlenici, osim nje, iz Vrane ili Pakoštana.

- Šime je suprug naše konobarice, njemu ovo definitivno nije posao, a došao nam je danas pomoći obrezati grane. On je policajac te supruga i on imaju šestero djece. Zapravo, svi imaju puno djece, a osim što su lokalni, jako vole ovaj han i ponašaju se kao da je njihov. To mi je fascinantno. Lako je s njima komunicirati. Oni su bili gotov tim, a ja sam došla nakon godinu dana i očekivala otpor. Uopće ga nije bilo. Dragi su ljudi, vole naučiti nove stvari i puni su znanja - rekla je Elena, inače rodom Istrijanka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Baklave s višnjom i pistacijom su specijalitet u Maškovića hanu

Vranjani nisu željeli da se u hanu poslužuje isključivo orijentalna hrana. U “kuhinju“ su ubacili i Mediteran, a uskoro će nuditi i puževe te žabe, koji se tradicionalno ovdje jedu.

- Pečemo i vlastiti kruh, a janjetina nam je domaća. Povrće nam uzgaja čovjek koji živi iznad nas i mi, ako nam nešto zafali, otiđemo kod njega na polje te si uberemo. Doslovce tako funkcioniramo unutar zajednice - kaže Elena.

To prepoznaju turisti, ali i mještani, koji u han navrate na ručak i večeru. Ulaz je besplatan, a najviše ih posjećuju Nijemci.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL Unutar 2700 četvornih metara nalazi se 14 dvokrevetnih soba, dva apartmana, restoran, muzej i hamam, odnosno bazen

- Najčešće ostaju jednu do dvije noći, ali imamo ljude koji su tu i do sedam dana s djecom. Idu na izlete i istražuju okolicu. Zanimljivi smo i Bliskom istoku s obzirom na to da se jednim dijelom radi o njihovu nasljeđu. Vole pitati za nas, ali većinom dođu na dnevni izlet - govori Elena. Uskoro otvaraju i muzej s predmetima koje su pronašli u iskopima kraj hana. Kustosica Ana Ivas (29) jedva čeka ispričati dogodovštine zapovjednika Maškovića.