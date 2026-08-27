Masovna ruska noćna ofenziva: Kijev pod žestokim napadom. 'Srušili smo 90 posto dronova'
Napadi su dio posljednje eskalacije ruskih zračnih udara na Ukrajinu. Moskva posljednjih mjeseci sve intenzivnije koristi dronove i projektile u napadima na ukrajinske gradove i infrastrukturu
Rusija je tijekom noći na četvrtak izvela masovni napad na Ukrajinu, pri čemu su Kijev i drugi gradovi bili na meti projektila i dronova, objavile su ukrajinske vlasti. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da su ruske snage tijekom napada lansirale 258 dronova, dvije protubrodske krstareće rakete Oniks te neodređen broj balističkih projektila, piše Reuters.
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Prema njihovim podacima, ukrajinska protuzračna obrana uspjela je srušiti gotovo 90 posto dronova. Oboreni su i jedan projektil Oniks te sedam balističkih projektila. U okolici Kijeva dvije su osobe ozlijeđene, a ruski napadi izazvali su požar u skladišnom kompleksu. Oštećeno je više skladišta, ali i privatne kuće, objavio je regionalni guverner.
Napadi su dio posljednje eskalacije ruskih zračnih udara na Ukrajinu. Moskva posljednjih mjeseci sve intenzivnije koristi dronove i projektile u napadima na ukrajinske gradove i infrastrukturu.
Poseban problem za ukrajinsku obranu predstavljaju balistički projektili. Kijev raspolaže ograničenim brojem američkih sustava Patriot, koji su među rijetkim sustavima sposobnima učinkovito presretati takve projektile.
Ukrajinske vlasti posljednjih mjeseci upozoravaju da im je za obranu od sve učestalijih ruskih zračnih napada potrebno više sustava protuzračne obrane i projektila za njih.