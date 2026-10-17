Dok Trump ukida sankcije novom frendu Putinu, Rusi nastavljaju ubijati Ukrajince

U ruskim napadima diljem Ukrajine u petak je poginulo najmanje osam osoba, a 60 ih je ozlijeđeno, pogođena su i dva trgovačka centra, dok je uslijed udara na energetsku mrežu više od milijun ljudi ostalo bez električne energije, izvijestili su dužnosnici. U napadima na tri okruga u istočnom gradu Harkivu poginuli su 71-godišnja žena i 58-godišnji muškarac, dok je 12 osoba ranjeno, izjavio je guverner Oleh Sinjehubov.

U daljnjim ruskim napadima tijekom večeri ozlijeđeno je još devet osoba, navode dužnosnici. U napadima na grad Kramatorsk u Donjeckoj oblasti, koji se nalazi blizu bojišnice, poginule su dvije osobe, a još dvije smrtno su stradale u jugoistočnoj Dnjipropetrovskoj oblasti.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su njihove ekipe za popravke ponovno uspostavile opskrbu električnom energijom za više od milijun ljudi koji su je izgubili uslijed ruskih napada u petak. Nije jasno koliko je ljudi još uvijek bez struje.

U sjeverozapadnoj Volinjskoj oblasti, koja graniči s Poljskom, u napadu bespilotnom letjelicom na pogon za preradu hrane poginula je jedna osoba, a osam ih je ranjeno, izjavio je guverner Roman Romanjuk. Naveo je da je ujutro 370 tisuća ljudi privremeno ostalo bez struje, no opskrba je kasnije ponovno uspostavljena za njih 100 tisuća.

Nestanak struje u Lucku, središtu Volinjske oblasti, mogao bi potrajati najmanje 24 sata, objavio je na Facebooku gradonačelnik Andrij Razumovski. Napadi bespilotnim letjelicama nastavili su se tijekom cijelog dana, pri čemu je pogođen carinski terminal, a u gradu Kovelju, koji se nalazi na važnoj prometnici između Kijeva i Poljske, izgorjelo je desetak kamiona.

Prema riječima dužnosnika, u drugim su napadima pogođena najmanje dva trgovačka centra – u sjevernom gradu Sumiju, smještenom blizu bojišnice, te drugi u susjednoj regiji Rivne. Riječ je o najnovijim incidentima u nizu ruskih napada na trgovačke centre i tržnice. Fotografije koje su objavile hitne službe u Sumiju prikazuju krv na podu, kao i oštećeni ulaz u trgovački centar.

Jedna je osoba poginula, a sedam ih je ranjeno u napadima bespilotnim letjelicama na veliki trgovački centar i druge lokacije u Rivneu, izvijestio je regionalni guverner Oleksandr Koval.

Ukrajinsko ministarstvo energetike priopćilo je da su veliki dijelovi grada Rivnea i okolnog područja ostali bez električne energije nakon napada na tamošnju energetsku infrastrukturu.