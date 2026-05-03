MASOVNI NAPAD RUSA

Počela bitka za Kostjantinivku: To je jedan od ključnih gradova

Piše HINA, Veronika Miloševski,
Kostjantinivka je dio obrambenog pojasa na istoku zemlje koji je ukrajinska vojska dobro utvrdila. Prema projektu DeepState, ruske snage nalaze se oko kilometar od južnog ruba grada

Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rusku baltičku luku Primosk i izazvala požar u nedjelju, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, usred vala ukrajinskih napada na ciljeve diljem zemlje.

Drozdenko je na komunikacijskoj platformi Telegram kazao da je tijekom noći oboreno preko 60 dronova nad Lenjingradskom oblasti na sjeverozapadu Rusije.

Nije došlo do izlijevanja nafte nakon napada na Primorsk, jedno od najvažnijih mjesta za izvoz ruske nafte, a požar je ugašen, dodao je. Primorsk može dnevno obraditi milijun barela nafte.

Luka je proteklih mjeseci pogođena nekoliko puta s obzirom na to da je Ukrajina pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve, a pregovori o okončanju rata u Ukrajini kojima posreduju Sjedinjene Američke Države su zastali.

Ukrajinske snage su također na ulazu u rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogodile dva tankera iz takozvane ruske tajne flote kojom Moskva izbjegava sankcije, kazao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

- Ovi tankeri su se aktivno koristili za prijevoz nafte. Ne više - kazao je Zelenskij na Telegramu.

- Ukrajinske dalekometne sposobnosti će se nastaviti sveobuhvatno razvijati: na moru, u zraku i na kopnu - dodao je.

Druge ruske regije su također zabilježile napade dronovima u subotu i nedjelju. Moskovski regionalni guverner Andrej Vorobjov je u subotu navečer rekao da je 77-godišnjak umro u selu nakon napada dronom.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je kazao da su četiri bespilotne letjelice oborene na putu prema ruskom glavnom gradu.

Vasilij Anohin, guverner zapadne Smolenske oblasti, rekao je da je troje ljudi, uključujući dijete, ranjeno u nedjelju nakon što je dron pogodio tamošnji stambeni blok.

U međuvremenu, ruske snage se približavaju gradu Kostjantinivki u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, rekao je glavni ukrajinski vojni dužnosnik u subotu, piše Reuters.

U nedjelju su u ruskim napadima dronova u Ukrajini ubijene tri osobe, uključujući i u južnoj lučkoj regiji Odese.

U međuvremenu, ruske snage približavaju se gradu Kostjantinivki u Donjeckoj oblasti i pokušavaju se učvrstiti blizu snažno branjenog područja, rekao je zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.

Kostjantinivka je dio obrambenog pojasa na istoku zemlje koji je ukrajinska vojska dobro utvrdila. Sirski kaže da ukrajinske snage odbijaju ruske pokušaje infiltracije na rubovima grada i provode protudiverzantske mjere.

Prema projektu DeepState, ruske snage nalaze se oko kilometar od južnog ruba grada.

Dijelovi grada su “siva zona”, što znači da ih ne kontrolira u potpunosti ni jedna strana, javlja Reuters.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je preuzelo Novodmitrivku, sjeverno od grada. Ruski general Valerij Gerasimov tvrdi da njihove snage napreduju sa sjevera i juga.

