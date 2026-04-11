Mateša i Glavina su u ratu oko skijaške afere od 30 milijuna €
NOVI EXPRESS Nova je dimenzija afere sukob koji se sad podigao na političku razinu unutar HDZ-a gdje je iskusni Mateša u dramatično boljoj poziciji od Glavine koji isključivo ovisi o milosti šefa stranke
Izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza na površinu je izbacio tinjajući rat unutar HDZ-a, koji pokušavaju umanjiti i prikazati kao uvođenje reda. Dok se pitanjem izvlačenja novca iz ski saveza bave institucije, u političkom smislu glavno je pitanje tko će kontrolirati sport i novac koji kroz njega prolazi. Glavni protagonisti političkog sukoba su Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, te Tonči Glavina, ministar turizma i sporta. Nakon izbijanja afere ministar Glavina, uz osudu izvlačenja novca, zahtijevao je jasno utvrđivanje odgovornosti.