Obavijesti

News

Komentari 0
ČLANOVI VLADE IZ 1995. PLUS+

Mateša je okupio generaciju ministara nakon 30 godina: 'Najstariji, a došao sam prvi!'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Mateša je okupio generaciju ministara nakon 30 godina: 'Najstariji, a došao sam prvi!'

"Bila su to turbulentna vremena - završio je rat, akcije Bljesak i Oluja, prognanika je bilo 376 tisuća, ratna šteta ogromna.... Bili smo složna, uigrana ekipa", prisjetili su se Matešini ljudi iz Vlade 1995-2000.

Goran Granić, Ivica Kostović, Ljerka Mintas-Hodak, Davor Štern, Božo Biškupić, Miroslav Šeparović, Ljilja Vokić... čak dvadeset ministara Vlade iz perioda od studenog 1995. do siječnja 2000. okupio je jučer na privatnom druženju njihov nekadašnji šef, tad premijer Zlatko Mateša. Obilježili su točno trideset godina od formiranja te, šeste Vlade, kroz koju je prošlo pedeset ministara. Formirana nakon prijevremenih izbora 1995., rata, Bljeska i Oluje, imala je ogroman posao mirne reintegracije, brigu o prognanicima, obnovu... Tri godine kasnije, 1998., uveli su PDV, a Hrvatsku u Vijeće Europe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Zagrepčane kod Graza napali poljski huligani: 'Mislili su da smo dinamovci. Prebili su nas'
'UKRALI SU NAM NOVAC'

Zagrepčane kod Graza napali poljski huligani: 'Mislili su da smo dinamovci. Prebili su nas'

Dvojicu Zagrepčana napala je skupina maskiranih muškaraca koji su ih, misleći da su navijači Dinama, brutalno pretukli, razbili im automobil i ukrali novac namijenjen za kupnju vozila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025