Mateša je okupio generaciju ministara nakon 30 godina: 'Najstariji, a došao sam prvi!'

Goran Granić, Ivica Kostović, Ljerka Mintas-Hodak, Davor Štern, Božo Biškupić, Miroslav Šeparović, Ljilja Vokić... čak dvadeset ministara Vlade iz perioda od studenog 1995. do siječnja 2000. okupio je jučer na privatnom druženju njihov nekadašnji šef, tad premijer Zlatko Mateša. Obilježili su točno trideset godina od formiranja te, šeste Vlade, kroz koju je prošlo pedeset ministara. Formirana nakon prijevremenih izbora 1995., rata, Bljeska i Oluje, imala je ogroman posao mirne reintegracije, brigu o prognanicima, obnovu... Tri godine kasnije, 1998., uveli su PDV, a Hrvatsku u Vijeće Europe.

