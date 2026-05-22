Matić prisegnula u Saboru: Prva žena na čelu Vrhovnog suda

Mirta Matić danas je u Hrvatskom saboru položila prisegu i službeno preuzela dužnost predsjednice Vrhovnog suda RH, čime je postala prva žena u povijesti Hrvatske na čelu najviše pravosudne institucije u državi. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda izabrana je prošlog tjedna u Saboru sa 120 glasova za i dva protiv. Na novoj funkciji nasljeđuje Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Vrhovni sud od tada je vodila Gordana Jalšovečki kao vršiteljica dužnosti predsjednice ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave.

Nakon polaganja prisege predsjednik Sabora Gordan Jandroković poželio joj je uspjeh u obnašanju nove dužnosti.

- Želim vam puno uspjeha u obnašanju ove visoke dužnosti - rekao je Jandroković.

Matić je potom izgovorila svečanu prisegu.

- Prisežem da ću se u obnašanju dužnosti pridržavati Ustava i zakona te štiti cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo RH te slobode prava i čovjeka - poručila je.

Uz funkciju predsjednice Vrhovnog suda, Mirta Matić preuzela je i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva, a nakon prisege za čelnicu Vrhovnog suda prisegnula je i za tu funkciju.