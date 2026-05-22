Matić prisegnula u Saboru: Prva žena na čelu Vrhovnog suda

Zagreb: Prisegnula Mirta Matić, predsjednica Vrhovnog suda RH | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda i službeno je preuzela dužnost predsjednice Vrhovnog suda te postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva

Mirta Matić danas je u Hrvatskom saboru položila prisegu i službeno preuzela dužnost predsjednice Vrhovnog suda RH, čime je postala prva žena u povijesti Hrvatske na čelu najviše pravosudne institucije u državi. Dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda izabrana je prošlog tjedna u Saboru sa 120 glasova za i dva protiv. Na novoj funkciji nasljeđuje Radovana Dobronića, koji je preminuo u ožujku prošle godine. Vrhovni sud od tada je vodila Gordana Jalšovečki kao vršiteljica dužnosti predsjednice ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave.

PIŠE: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ
Nakon polaganja prisege predsjednik Sabora Gordan Jandroković poželio joj je uspjeh u obnašanju nove dužnosti.

- Želim vam puno uspjeha u obnašanju ove visoke dužnosti - rekao je Jandroković.

Matić je potom izgovorila svečanu prisegu.

- Prisežem da ću se u obnašanju dužnosti pridržavati Ustava i zakona te štiti cjelovitost, suverenitet i državno ustrojstvo RH te slobode prava i čovjeka - poručila je.

POTVRĐENA U SABORU
Uz funkciju predsjednice Vrhovnog suda, Mirta Matić preuzela je i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva, a nakon prisege za čelnicu Vrhovnog suda prisegnula je i za tu funkciju.

