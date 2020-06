Matija Cvek nas novim singlom vodi na plažu!

Stigla je njegova nova glazbena poslastica znakovitog imena "Plaža" koja zaziva ono što nam je trenutno svima u mislima.

<p>Nakon što su se njegove pjesme "Visine" i <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=3p45M84rGsI" target="_blank">„Nasloni se“</a></strong> pokazale kao jedne od najljepših balada u proteklih nekoliko godina, a funky uspješnice <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Wo_QYwiKXfM" target="_blank">"Praviš me ludim"</a></strong> i <strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=hh2r0k3XVAE" target="_blank">"Drama"</a></strong> oduševile sve one koji vole plesne ritmove - <strong>Matija Cvek</strong> nas vodi na najlogičnije mjesto ovoga ljeta.</p><p>Stigla je njegova nova glazbena poslastica znakovitog imena "<strong>Plaža</strong>" koja zaziva ono što nam je trenutno svima u mislima.</p><p>Hoću na suncu ležat, morske sirene gledat, bar jednoj bacit smiješak... - ovaj tekst koji poziva na svima nam potrebnu pozitivu potpisuje kao i do sada sam izvođač, dok je za glazbu u suradnji s njim zaslužan njegov stalni glazbeni producent Alan Dović, ujedno i potpisnik aranžmana pjesme "Plaža".</p><p>Neobičnu plažu usred Zagreba pronašao je redatelj spota <strong>Rene Gallo</strong> u suradnji s producentskom kućom <strong>More Magnets Filipa Filkovića Philtza i Renate Lučić</strong>.</p><p>Vjerujemo kako će "Plaža" svojim duhovitim tekstom i neodoljivim plesnim ritmom postati svima omiljena mantra te nam ne preostaje ništa drugo doli kliknuti repeat!</p><p>Novu pjesmu Matije Cveka slušajte i digitalno: <a href="https://backl.ink/142519978" target="_blank">https://backl.ink/142519978</a></p><p>Matiju Cveka pratite i na njegovom <a href="https://www.facebook.com/Matija-Cvek-153901348136266/" target="_blank">Facebooku</a></p>