Matija Vrdoljak dobio 11 mjeseci rada za opće dobro, u zadnji čas promijenjena optužnica!

Matija Vrdoljak u ponedjeljak ujutro došao je na Županijski sud kao optuženi za pokušaj ubojstva, a izašao kao nepravomoćno osuđeni za pokušaj nanošenja teške ozljede. Ovaj obrat dogodio se jer je tužiteljica predložila da se izmjeni kvalifikacija kaznenog djela. Dobio je 11 mjeseci zamijenjeno za rad za opće dobro te u roku mjesec dana mora platiti 4 tisuće eura sporedne novčane kazne. Uz to mora platiti i sudske troškove koji iznose 4.716 eura. Ovu kaznu je predložilo tužiteljstvo, Vrdoljak se složio pa sud nema izbora nego tu kaznu i dosuditi.

- Smatram se krivim za ovu novu optužbu. Prije svega bih htio reći da mi je jako žao zbog svega, mislim da je do svega toga došlo zbog straha i pijanstva gdje je u mojim očima život mog prijatelja bio ugrožen jer su to dečki koji su veći od mene, bilo ih je više. Mi se nismo tako ponašali kao oni. Moja prijateljica je prije svega na nom nagovor nazvala policiju. Pitali su ju je li njen život ugrožen, kad je rekla da nije, poklopili su joj. Osjećam se krivim jer nisam trebao reagirati kao što jesam, ali isto tako znam da nikad prije kod sebe nisam imao nož niti bih ga nosio u izlazak - rekao je u obrani, odbivši odgovarati na pitanja.

Podsjetimo, riječ je o događaju kad je ispred noćnog kluba u Draškovićevoj došlo do makljaže između dvije ekipe, Matijine i žrtvine. Trebala su biti ispitana dva svjedoka, obojica Matijini prijatelji, od kojih je jedan bio primarna meta napada ekipe u kojoj je bila žrtva. Umjesto toga, obrana je odustala od ispitivanja pa su njihovi iskazi pročitani.

- Matija mi je bliski prijatelj, znam ga 13 godina. Ja ne pijem alkohol, a drugi su pili viski. Izašli smo oko 4 i 15 van iz kluba i pričali o tome hoćemo li negdje dalje ili doma. Tu je bila još jedna ekipa, jedan od njih, veliki, je vikao Davoru da dođe da ga ubije, govorio mu je 'ti visoki', a on je najviši od nas. Izvukao je metalni prometni stupić i krenuo prema Davoru. Svi smo, kao i Matija, smirivali situaciju. Taj dečko je onda podigao šaht i vikao da će nas sve ubiti. Vratio ga je natrag i uskoro se vratio s aluminijskom tacnom s kojom je napao Davora. Uskoro su se priključili i njegovi prijatelji, njih trojica ili četvorica. Na kraju se se razdvojili. Nisam vidio Matiju sve dok Matija nije sjedio na mramornim stepenicama. Tad sam vidio da mu jako curi krv s palca, ušao sam u klub po gazu da to zamotamo. Nije htio na hitnu, odvezao se negdje - stoji u iskazu jednog od svjedoka, Petra K.

Davor D. je tužiteljima u iskazu rekao kako je on bio originalna meta.

- Izašli smo van, svi osim Petra smo pili viski i kolu. Veći iz te druge ekipe je vikao 'Pi*ko bradata, prebit ćemo te, ubit ćemo te'. Na to sam se prvo nasmijao jer ih ne poznajem. Onda je taj dečko izvadio stupić, pa šaht pa je došao do mene i zamahnuo tacnom. Ja sam se obranio, udario sam ga par puta, onda su došli njegovi prijatelji i od njih sam se branio. Kad je to sve završilo, vidio sam Matiju kako sjedi na podu, bio je blijed, jako je krvario. Shvatio sam da mu curi krv iz posta, ali nisam vidio nož. Ni nikad prije nisam vidio Matiju s nožem. Druga ekipa se vratila i vikala da smo im izboli prijatelja, da smo pi*ke koje nose noževe, mi smo odgovorili da idući put uzmu više rekvizita. Onda smo se razišli - rekao je Davor D.

Da je žrtva Luka D. prvo mahao metalnim stupićem, pa pokušao podići šahtai potom nečime metalnim udario Davora D., sud je vidio i na nadzornim snimkama koje su dokaz, ranije u postupku. Tužiteljica je, dok je mijenjala kvalifikaciju kaznenog djela, rekla da tužiteljstvo jednom svjedoku, žrtvinom prijatelju, ne vjeruje jer ono što govori ne odgovara snimkama. Međutim, okrivljenik je imao nož, dvoje ga je u policiji prepoznalo kao osobu koja je imala nož. Sila kojom je Vrdoljak ubo žrtvu tri puta je slaba zbog čega tužiteljstvo vjeruje da je Vrdoljak postupao u nakani da teško tjelesno ozljedi Luku D.

Sutkinja je u presudi navela i olakotne i otegotne okolnosti.

- Na strani optuženika prevladavaju olakotne okolnosti: priznao je, kaje se, relativno je mlad, imao je 26 godina kad je počinio djelo, nije ranije osuđivan ni prekršajno kažnjavan. Tijekom dokaznog postupka utvrđeno je, kroz snimke s nadzornih kamera, da je do ovog sukoba došlo inicijativom oštećenika. Oštećeni je taj koji je iskazao upornost i brutalnost u napadu, Vrdoljak je uvučen u sukob bez davanja ikakvog povoda. Na snimkama se vidi kako oštećeni čupa metalni stup pa nasrće na Vrdoljaka i društvo. Nakon što ga njegovi prijatelji odvuku, on pokušava podići metalni poklopac šahta, a kad mu to ne uspije, odlazi i vraća se s tacnom. S time priđe Vrdoljakovim prijateljima i direktno u glavu zadaje prvi udarac. Te okolnosti ne dovode Vrdoljaka do oslobođenja od djela ali su takve da moraju biti cijenjene kao olakotne okolnosti. Otegotne okolnosti su izravna namjera, kao što moramo izreći i dodatni prijekor što je uopće bio vani s nožem. Nije normalno da mladi danas izlaze s nožem, kamoli da ga koriste u ovakvim situacijama - zaključila je.

Ukinute su mu mjere opreza zabrane komunikacije i prilaska žrtvi, obaveza javljanja policiji te zabrana prilaska noćnim klubovima.

