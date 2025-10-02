Obavijesti

O GORUĆEM PROBLEMU

Matijević i Zoričić traže prenamjenu splitskog Hotela Zagreb u Dom za starije

Piše hina,
Split: Davor Matijević i Ante Zoričić o budućnosti hotela Zagreb i njegovoj prenamjeni u dom za starije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nedostatak domova za starije gorući je problem u Splitu, mnogi na smještaj čekaju i duže od deset godina, a neki nikad ne dočekaju, kazao je Matijević

Nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević i čelnik stranke Popravi grad Ante Zoričić poručili su kako Hotel Zagreb u splitskom naselju Duilovo, koji je sada pod upravljanjem Ministarstva obrane, treba prenamijeniti u dom za starije, najavivši da će tu inicijativu uputiti Gradskom vijeću.

"Uputit ćemo inicijativu Gradskom vijeću da donese odluku na temelju koje bi se od Vlade i Ministarstva obrane tražila prenamjena Hotela Zagreb u Duilovu u Dom za starije, odnosno da se hotel prebaci u vlasništvo grada Splita", rekao je u srijedu na konferenciji za novinare Matijević koji je na lokalnim izborima u svibnju bio SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita, a potom je istupio iz te stranke.

Očekuje da će ta inicijativa dobiti podršku splitskog Gradskog vijeća, rekavši kako u Splitu 5.000 građana čeka na smještaj u dom za starije, a u posljednjih 35 godina u Splitu nije izgrađen niti jedan takav dom.

POJAČANI NADZOR PROMETA Splitska policija zabilježila čak 639 prekršaja za vikend: Jedan vozač napuhao skoro 3 promila
Splitska policija zabilježila čak 639 prekršaja za vikend: Jedan vozač napuhao skoro 3 promila

"Nedostatak domova za starije gorući je problem u Splitu, mnogi na smještaj čekaju i duže od deset godina, a neki nikad ne dočekaju," kazao je Matijević.

Splitsko sveučilište je zainteresirano da se Hotel Duilovo prenamjeni u studentski dom. Nedavno je premijer Plenković  za posjete Splitu komentirao ideje da se Hotel Duilovo prenamjeni u studentski dom ili dom za starije, rekavši kako Splitu treba i studentski dom i dom za starije te će Vlada podržati svaku od tih zamisli o kojoj se dogovore lokalne gradske strukture.

Zoričić i Matijević su danas rekli kako prednost treba dati prenamjeni tog hotela u dom za starije. To, pojasnili su, nije usmjereno protiv studenta i Sveučilišta u Splitu već se radi o prioritetnim potrebama zanemarenih splitskih umirovljenika.

Hotel Zagreb u Duilovu izgrađen je krajem 60-ih godina prošlog stoljeća kao odmaralište ondašnje JNA te je adaptiran za potrebe Mediteranskih  igara u Splitu 1979. godine. Raspadom bivše države Jugoslavije upravljanje tim hotelom preuzelo je Ministarstvo obrane. Hotel Zagreb u Duilovu smješten je jednom od najljepših dijelova na splitskom području - u blizini mora.

