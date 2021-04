Franković je na predstavljanju u dubrovačkim Lazaretima poručio kako će mu građani Dubrovnika i u borbi za novi gradonačelnički mandat ostati na prvom mjestu i u budućnosti.



„U vremenu najveće krize od Domovinskog rata pokazali smo da znamo kako raspolagati javnim sredstvima, a istovremeno pomoći gospodarstvu i građanima te zadržati financijski stabilnost Grada te gradskih tvrtki i ustanova. Jedini smo jamac javnog, transparentnog i snažnog brzog oporavka“, rekao je.





Kao svoju viziju Dubrovnika do 2025. godine HDZ-ov kandidat Franković nudi ugodno mjesto za život i grad odgovoran prema svim stanovnicima, a koji se razvija održivim smjerom, koristeći digitalne tehnologije u inovativnom i kreativnom gospodarstvu.



„Grad koji je ponosan na svoju povijest, a usmjeren ka održivoj odgovornoj budućnosti. Grad koji prihvaća sve, a ne isključuje nikog te nudi jednake mogućnosti svima. Grad koji iznimno poštuje svakog gosta, a istovremeno mu je svaki stanovnik u središtu pozornosti“, naveo je Franković.





Uz završetak već najavljenih ili započetih projekata, Mato Franković najavio je i nove izmjene gradskog GUP-a kako bi se uvela mjera u prostoru, kao i izgradnju IT i kreativnih industrijskih zona.





Najavio je kako će korištenjem europskih sredstava rasteretiti značajan dio proračunskih rashoda te do kraja mandata građanima osigurati ukidanje prireza i poreza na potrošnju te besplatan javni prijevoz, vrtić, produženi boravak osnovnoškolaca do 4. razreda, kao i besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima sa mirovinom do 3 500 kuna.