Uz sve ove okolnosti, potres, epidemiju, život u kontejneru, sve je dobro prošlo i završilo. S odličnim uspjehom sam završila školu za drvodjelskog tehničkara dizajnera, a sada se pripremam za upis na Policijsku akademiju i nadam se da ću proći, a ako ne prođem idem služiti vojni rok - odlučno je kazala mlada Antonija Žilić (17), maturantica Srednje škole u Glini koja je u razornom potresu pretrpila teška oštećenja zbog čega su učenici nastavnu godinu završili u školi u Topuskom.

'Nismo dali da nas sve to uništi'

Potres je znatno oštetio kuću i njene osmeročlane obitelji zbog čega već mjesecima stanuju u stambenom kontejneru. Antonija je inače najstarije dijete u obitelji, a najmlađa sestrica rodila se nekoliko dana nakon potresa, 3. siječnja. No uza sve nedaće, tjesnac u kontejneru s novorođenčem, nedostatak osnovnih uvjeta za život Antoniju niti njenu obitelj teška situacija nije pokolebala. Ona je uspješno završila školu, a roditelji uz pomoć donatora na mjestu porušene kuće grade novu.

Iako se za život u konetejneru ne može reći da je dobar, nije niti loš jer imamo krov nad glavom. Tko hoće nađe način. Trudili smo se svi, mama, tata. Dali smo sve od sebe. Nismo dali da nas to sve uništi do kraja, jednostavno smo udarili kontru. Sve je bilo zbrda zdola, ali me volja gurala naprijed. Htjela sam da uza sve ovo negativno, da nešto bude dobro. Željela sam uspješno završiti školu i uspjela. Kuća je pri kraju, nadam se da će barem do zime sve biti gotovo kako bi normalno nastavili sa životom. - zaključuje Antonija, dok se njenim željama pridružuje i sestrica Natalija koja u jesen kreće u 7. razred u OŠ Glina koja je nakon potresa sanirana.

- Dobro je završila prošla školska godina, ali se nadam da će na jesen biti bolje i da će se sve vratiti u normalu. U kontejneru je dobro, ali u kući je ipak bolje - kazala je Natalija.

Upisuju i više prvašića nego lani

Nakon razornog potresa na području Sisačko moslavačke županije oštećen je veliki broj škola, a dio njih je neupotrebljiv. Prošlu školsku godinu dio učenika su školu završili u svojim školama, a drugi su pak gostovali u drugim školama. Iduća školska godina će isto tako započeti "šaroliko". Neke škole su već sanirale svoje štete, nekim sanacija i obnova tek predstoji i nastavu će nastaviti u gostujući u drugim školama, grade se privremene škole, ali i nove školske zgrade. Iz Upravnog odjelu za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko moslavačke županije su nam kazali da je najveći broj učenika nakon razornog potresa ispisan iz osnovnih škola na području grada Petrinje, no po broju upisane djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. na istom području nije zabilježen pad upisanih učenika u odnosu na proteklu godinu.

Ispisuju se jer su škole neuporabljive

- Štoviše, I. Osnovna škola Petrinja i Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja imaju blagi porast upisane djece u odnosu na prethodnu godinu. I Grad Glina upisuje veći broj djece nego prethodne školske godine kada je bilo upisano 40 djece, a u iduću ih se upisuje 64 - kažu u Upravnom odjelu, dodajući da je u srpnju vidljiv pad broja upisanih učenika u Osnovnu školu Dragutin Tadijanović u Petrinji i u Osnovnu školu Ivana Kukuljevića u Sisku iz razloga što su škole privremeno neuporabljive ili neuporabljive. Naime, OŠ Dragutina Tadijanovića pretrpila je značajna oštećenja, te je privremeno neupotrebljiva. Jedan dio objekta je već obnovljen, a trenutno se obnavlja i drugi dio škole. OŠ Ivana Kukuljevića je zbog oštećenja od potresa proglašena neuporabljivom, te se 13 učenika u 1. razred upisalo u druge škole na području Grada Siska, a zgrada će se konstruktivno sanirati što je u nadležnosti osnivača škole Grada Siska.

'Škola im je sigurna zona'

Ravnateljica OŠ Gline Robertina Štajdohar kazala je da su oštećenja školske zgrade sanirali i djeca su se u ožujku vratila na nastavu. U nekoliko učionica je popucala žbuka i uništen je dio namještaj što su sanirali, a u tijeku su radovi na sportskoj dvorani. Odljeva djece nisu imali, a nadaju se da ga neće niti imati.

- Po povratku u školu učenici su našu školu doživjeli kao sigurnu zonu. Puno smo toga napravili. Svoj djeci kojoj je bilo potrebno smo osigurali udžbenike, tablet uređaje, a za 200 učenika smo osigurali i besplatno ljetovanje. Djeca su u školi vesela i sretna, a to nam je u ovoj situaciji najvažnije - kazala je ravnateljica Štajdohar.

Pola škole je neuporabljivo, ali priznanja su stigla

Zgrada Srednje škole Glina u potresu je znatno oštećena, stariji dio škole je neupotrebljiva, dok je noviji dograđeni dio škole upotrebljiv. Učenici su nastavu od ožujka pohađali u Srednjoj školi u Topuskom do koje su imali organiziran prijevoz autobusima.

- Naša školska zgrada je potpuno uništena osim prizemnog dijela koji je '78. godine dograđivan gdje se nalaze četiri učionice. Uredi pedagoga, računovodstva i ravnatelja su smješteni u kontejnerima kod škole, a u šest kontejnera koje nam je ustupio Stožer smo spremili namještaj i inventar koji smo uspjeli spasiti iz zgrade. U naknadnim potresima je došlo do dodatnog pucanja zidova pa smo morali iseliti i kuhinju. Unatoč teškoj godini niti jedan učenik se nije ispisao. U srijedu smo imali podjelu svjedodžbe, a čak pet naših učenika je i u ovoj izazovnoj godini zabljesnulo i išli su na državna natjecanja. Brončanu medalju osvojio je Matej Martić maturant elektroinstalater u kategoriji električnih instalacija što je zanimljivo jer ih imamo 15-ak učenika, a konkurirao je među puno većim razredima - s ponosom nam govori ravnateljica Marija Margušić Novosel vodeći nas kroz oštećene prostorije škole pokazujući nam razmjere štete, prepričavajući trenutke razornog potresa.

- Inače smo bili dobro opremljena škola, većinu toga smo spasili. I taj dan sam u školi baš preuzimala laptope iz 2. faze projekta "Škola za život" i izašla u grad nešto još obaviti, a u uredu su ostali računovođa i tajnica. Tada je počelo tresti, sklonili su se pod stol, a po njima su padale ogromne količine žbuke. Domar je vidio kako se stari i novi dio škole ljuljaju kao lepeza. Ovdje je sve uništeno, na dvorani se odvojio zid i moramo je rušiti, a u novom dijelu škole, u kabinetu kemije se niti epruveta nije pomaknula - pokazuje nam ravnateljica.

Počinje gradnja modularnog objekta

- Teška je situacija u cijeloj županiji jer sve četiri srednje škole imaju crvenu naljepnicu i nitko nema svoju zgradu, no unatoč tome situacija zasada dobro izgleda. Iduću školsku godinu ćemo početi u modularnoj školi, u privremenom montažnom objektu koji će se graditi u školskom dvorištu i u dijelu škole koji je ispravan. Radi se o montažnom objektu širine 35 metara i dužine 20 metara, te visine od tri pola metra, a svaka učionica će biti površine 42 četvornih matara. Javni najtječaj za gradnju je završen, izvođač izabran, županija je potpisala ugovor i objekat će se moći početi graditi. Trebao bi biti završen deset dana prije nove školske godine, a uz pomoć djelatnika škole, roditelja i učenika vjerujem da ćemo u nekoliko dana uspjeti iseliti namještaj u novi objekat i da će nastava redovno početi. Također je napravljan i elaborat postojećeg stanja školske zgrade kojim je utvrđeno da se zgrada ruši osim ovog prizemnog dijela i ići će se u rekonstrukciju zgrade. - zaključuje ravnateljica.

Školska zgrada je spomenik kulture

Učenici Srednje škole Petrinja, koja je također neupotrebljiva, nastavu su završili u zgradi nekadašnje škole Gavrilovića, a na toj lokaciji će započeti i sljedeću. Kako nam je kazao ravnatelj škole Milan Orlić od ukupno 292 učenika iz škole se uslijed potresa ispisalo tek četiri, pet učenika. Školska zgrada će ići u obnovu, sva dokumentacija je završena, a radovi će vjerojatno trajati jer se radi o zaštićenom spomeniku kulture. I zgrada I. osnovne škole Petrinja zaštićeni je spomenik kulture, izgrađena 1862. godine, prva je učiteljska škola u Hrvatskoj, a koja je uslijed potresa teško oštećena i neupotrebljiva je. U ovoj školi je najveći odljev učenika, njih gotovo 70-ak. Školsku godinu su završili u "gostima" u OŠ Mate Lovraka, a iduću školsku godinu će započeti također u "gostima" u OŠ Dragutina Tadijanovića.

'Imamo 70-ak učenika manje, ali vraćaju se'

- Škola u kojoj ćemo na jesen započeti s nastavom također ide u obnovu i za mjesec dana bi trebala biti završena, a razlog je jer je bliže centru, a do OŠ Mate Lovraka smo morali putovati autobusima. Prošlu školsku godinu smo započeli s 418 upisanih učenika, a iduću ćemo započeti po sadašnjim podacima s 355. Odljev je nekih 70-ak učenika, dio tih učenika se ispisivao nakon potresa cijelu godinu, a dio je smanjen jer su nam tri 8. razreda izašla iz škola, a dva 1. razreda su nam došla. Dobra je vijest da se dio učenika koji su otišli i vraća, sigurno nam se desetak učenika vratilo. Školska zgrada je potpuno uništena, spomenik je kulture, a obnova će biti dugotrajna i iz tog razloga gradimo novu školu preko ceste na prostoru stare tvornice Gavrilović. Gradnju financira Mađarska Vlada, a gradnja bi trebala početi u rujnu. Rok gradnje je dvije godine, a radi se po jednom od gotovih projekata škola koje su već izgrađene u Mađarskoj jer će to još dodatno ubrzati cijeli proces gradnje - kazao je Robert Groza, ravnatelj I osnovne škole Petrinja, dodajući da će se nova zgrada biti moderna škola sa 20 učionica na 3000 kvadrata, a uz školu će se graditi i sportska dvorana od 1500 kvadrata.