Mauro bez greške riješio fiziku i matematiku pa osvojio 5000 €: 'Idem na studij u Nizozemskoj'

Iznimno mi je velika čast stajati ovdje pred vama danas. Smatram da je ova tradicionalna dodjela pozitivna i motivirajuća za moju, ali i sve nadolazeće generacije. Htio bih čestitati i svim drugim maturantima na uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda i dugogodišnjeg rada, znatiželje, ponekad čak i odricanja. No imali smo i trenutke zabave, smijeha, po kojima ćemo, nadam se, svi pamtiti ove četiri godine.

Zagreb: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su nagrade i priznaja najboljim maturantima | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ove inspirativne riječi uputio je okupljenima u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Mauro Kritovac, maturant XV. gimnazije u Zagrebu, dobitnik ovogodišnje Nagrade "Soljačić" za najbolje napisanu maturu. On je potpuno točno napisao ispite iz matematike i fizike, te je nagrađen s 5000 eura.

Idu na studij u Nizozemsku

Mauro je već upisao studij na Tehničkom sveučilištu u Eindhovenu u Nizozemskoj. Jučer su njemu i drugim sjajnim maturantima dodijelili zaslužene nagrade za uspjeh na maturi. Svi maturanti posebno su zahvalili svojim roditeljima, koji ih potiču od prvog dana, kao i nastavnicima.

Zagreb: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su nagrade i priznaja najboljim maturantima | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Već nekoliko godina za uspjeh na ispitima mature iz hrvatskog jezika i povijesti dodjeljuju Nagradu "Dr. sc. Ante Žužul", čiji je utemeljitelj predsjednik upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul.

'Hrvatski jezik je dom našeg naroda'

Fran Đurkan, maturant Gimnazije Sesvete, za najbolje napisani ispit iz hrvatskog jezika i povijesti osvojio je 5000 eura, Leopold Futivić iz XI. gimnazije Zagreb za najbolji rezultat iz povijesti osvojio je 1000 eura, a Mislav Dujak iz Gimnazije Matije Mesića u Slavonskom Brodu za najbolji rezultat iz hrvatskog jezika osvojio je 1000 eura.

Fran Đurkan kazao je kako ga je priznanje iznenadilo i razveselilo.

Zagreb: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su nagrade i priznaja najboljim maturantima | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Utemeljitelju nagrade želim zahvaliti na časti i priznanju koje je iskazao meni i svakome maturantu koji ima nedoumice s izborom humanističkih znanosti kao budućeg poziva - istaknuo je u ime svih dobitnika.

- Hrvatski jezik duhovni je dom našeg naroda, riznica njegova pamćenja, kulture i vrijednosti. Narod koji izgubi svijest o vlastitu jeziku i povijesti postupno gubi svijest o sebi. Zato ulaganje u humanističko obrazovanje nije ulaganje samo u znanje nego i u budućnost Hrvatske - istaknuo je Žužul.

Zagreb: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su nagrade i priznaja najboljim maturantima | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ministarstvo je nagradilo i učenike prema drugim kriterijima - učenici s najboljim rezultatom na obveznim ispitima državne mature (20 učenika), učenici strukovnih škola koji su ostvarili 100% na nekom od ispita (7 učenika) te učenici koji su dva ili više ispita riješili 100%, a nisu ni u jednoj od spomenutih kategorija (1 učenik). Oni dobivaju po 350 eura i posebna priznanja.

Josip Tomić iz Gimnazije Velika Gorica koji je najbolje riješio obvezne predmete mature, u ime dobitnika zahvalio je Ministarstvu.