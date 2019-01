May predložila 'plan B', ali u njemu ne nudi ništa novo

Britanska premijerka Theresa May u ponedjeljak se obratila parlamentu kako bi zastupnicima parlamenta otkrila plan koji bi ih trebao uvjeriti da podrže sporazum o Brexitu, naglasivši kako će održati dodatne razgovore sa sjevernoirskim DUP-om i da se protivi novom referendumu o izlasku iz Europske unije.

Ostalo je još samo nešto više od dva mjeseca do 29. ožujka, službenog datuma izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no u Londonu još uvijek ne postoji dogovor kako izaći iz tog najvećeg trgovinskog saveza na svijetu, piše Reuters.

Zastupnici su prošli tjedan odbacili sporazum koji je May postigla s Bruxellesom, a ona od tada traži novi način da potvrdi taj dogovor u parlamentu.

.@theresa_may says she does not believe there is a majority in the House of Commons for a second referendum on the UK's membership of the EU.



