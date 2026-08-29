Media Solutions će preuzeti Motus Mediju i portale Dnevno.hr i Direktno.hr

Media Solutions u čijem su portfelju Novi list, Glas Slavonije, Zadarski list i Glas Istre, preuzet će Motus Mediju i povezane kompanije, izdavače različitih portala među kojima su dnevno.hr, direktno.hr, izvijestili su iz te grupe, a preuzimanje su potvrdili i iz Agencije za medije.

- Portfelj Motus Medije i povezanih kompanija čine portali visoko pozicionirani na nacionalnim ljestvicama čitanosti te specijalizirani projekti poput magazina History.info, čime se pokriva širok raspon interesa publike. Posebnu vrijednost u povezivanju ima portal zagreb.info, snažan regionalni zagrebački portal koji Media Solutionsu omogućuje širenje uspješnog modela regionalnih izdanja i na područje Zagreba - ističe se u priopćenju Media Solutionsa.

Dodaje se kako uredničke odluke i izbor sadržaja ostaju u nadležnosti pojedinih redakcija. Suvlasnik Media Solutionsa Oleg Uskoković istaknuo je kako sustav kreće u ubrzanu digitalnu transformaciju te da je ovo jedan od koraka u tom smjeru.

- Ova transakcija ne mijenja našu posvećenost uredničkoj samostalnosti i prepoznatljivosti svakog pojedinog medija, već predstavlja korak koji nam omogućuje ubrzanje digitalne transformacije, širenje regionalnog modela prema Zagrebu i daljnje jačanje portala dnevno.hr kao nacionalno relevantnog digitalnog medija sa širim sadržajnim zahvatom - rekao je Uskoković.

Pojasnio je i kako ovo povezivanje nosi sinergiju koja može ojačati hrvatski medijski prostor pred kojim je, kako je istaknuo, izgledno razdoblje daljnje konsolidacije. Predsjednik uprave grupe Novog lista Damir Novinić, naglasio je kako nova izdanja imaju relevantan digitalni doseg i duboko razumijevanje online publike.

- Ovim povezivanjem otvara nam se prostor za zajednički razvoj novih formata i proizvoda, spajanje tradicije i tehnologije te stvaranje sadržaja koji odgovara navikama suvremene publike. Cilj nam je graditi medijsku kuću koja će znati odgovoriti na izazove sljedećeg desetljeća - dodao je Novinić.

Dosadašnja vlasnica portala Marija Dekanić, koja nastavlja imati ulogu u sustavu, dodala je kako je prednost portala poput dnevno.hr i zagreb.info u razumijevanju trendova i navika online publike. U priopćenju se ističe i kako svi medijski brendovi Media Solutionsa i Motus Medije zadržavaju zasebne identitete, prepoznatljive uredničke tradicije i uredničku samostalnost. Preuzimanje Motus Medije i povezanih portala potvrdili su i iz Agencije za medije (AEM) te su dodali i kako je nova vlasnička struktura objavljena na njihovoj platformi ''Vlasništvo i financiranje medija''.