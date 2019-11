Medicinar pušten na slobodu: U Puli radili stotinu lažnih nalaza

Medicinski tehničar pulske Opće bolnice Josip P. (46) je u srijedu nešto iza podneva pušten iz istražnog zatvora u Puli. Uhićen je početkom prošlog mjeseca kada mu je određen pritvor. Osumnjičen je za lažiranje 205 liječničkih nalaza koji su poslužili sudionicima prometnih nesreća kao dokaz tjelesnih oštećenja za prijevare više osiguravajućih kuća. Takvim muljažama osiguranja su do sada isplatila 644.100 kuna, a na isplatu po istoj osnovi čeka 418.000 kuna.

Njegovo puštanje na slobodu rezultat je, stječe se dojam, poprilično traljave višemjesečne policijsko-državno-odvjetničke istrage da je on jedini osumnjičenik za lažiranje liječničkih nalaza. Svi naši sugovornici, zaposlenici pulske bolnice tvrde da je medicinar zapravo „Pedro“ da bi se zaštitili moćni sudionici kriminalne hobotnice u sastavu liječnika, odvjetnika, posrednika i insajdera koji godinama na perfidan način varaju osiguranja a koji istragom nisu niti okrznuti.

Čim je uhićen medicinski tehničar je jasno označio kirurga R.Ć. da sa Puljaninom Neviom A. izrađuje lažirane nalaze. Upravo tu dvojicu, prozvanog liječnika i posrednika, kako doznajemo, do danas nitko ništa nije niti pitao. Spominju se i drugi poznati liječnici, međutim i oni su ostali nedirnuti. Doznajemo da su troje zaposlenika pulske bolnice među kojima jedna medicinska sestra, jedan liječnik i ravnateljica bolnice svojim iskazima zapravo pomogli da uhićeni medicinski tehničar izađe na slobodu tvrdeći da on nije imao mogućnost niti ovlasti sam izraditi specijalističke liječničke nalaze.

Bode u oči činjenica da su bolnička računala, kažu zaposlenici bolnice, na kojima su moguće izrađivani liječnički nalazi ostali neizuzeti dok se istraga usmjerila na privatna računala medicinara u kojima nije pronađeno ništa.

- Nakon što se kazneni postupak okonča, vjerujemo u našu korist, moja stranka će podnijeti tužbu protiv države za naknadu štete s obzirom da je neosnovano provela vrijeme u istražnom zatvoru. Uhićen je i pritvoren bez ikakvog dokaza da bi on bio počinitelj kaznenih djela za koja ga se tereti. Da li je to nečija aljkavost procijenite sami. Od predloženog broja svjedoka, njih nekoliko saslušanih, potvrdili su osnovne postavke naše obrane. Osnove sumnje za njegovo uhićenje uopće nije bilo. Ovakav način rada ne ide u prilog osumnjičeniku, odvjetnicima, niti državnom odvjetništvu niti policiji. Taj čovjek je mjesec dana bez veze proveo u istražnom zatvoru. Stigmatiziran je i u konačnici kada i dokažemo da on to nije počinio, on je do kraja života obilježen. Pula je mala sredina i smisao pravde i pravičnosti u ovom slučaju je upitan – pojašnjava pulska odvjetnica Biljana Grozdanić Pilat koja zastupa medicinara Josipa P.

Na primjeru 55-godišnjeg pacijenta koji je u travnju 2017. rano ujutro došao na pulsku Hitnu ogleda se modus rada ove kriminalne hobotnice. Poskliznuo se,kaže, niz stepenice ozlijedivši lijevi gležanj. Liječnik na Hitnoj nakon RTG snimki konstatira površinsku ozljedu bez traumatskih promjena na kostima s preporukom mirovanja i hladnih obloga. Mjesec kasnije ponovo je u bolnici, ovaj put kod krirurga-traumatologa. Tuži se na bolnost skočnog zgloba. Kirurg preporuča fizijatra, ovaj UZV pregled. Radiolog nekoliko dana kasnije predlaže RTG gležnja i lijeve potkoljenice. Dan kasnije je već na odjelu traumatologije i ortopedije s dijagnozom višestrukih prijeloma lijeve potkoljenice.

- Neke osiguravajuće kuće u Istri su poput bankomata za pojedine odvjetnike u sprezi s nekolicinom liječnika. To je uhodana šema koja egzistira gotovo dva desetljeća i o tome se samo priča. Radi se perfidno i sprega s liječnicima je očita. Na posljednjem pulskom slučaju uhićenja medicinskog tehničara bio sam uvjeren da će se ta kriminalna hobotnica razbiti ali sada sumnjam u to. Premoćni su a istraga je impotentna – priča naš sugovornik dobro upućen u poslove osiguravajućih kuća. Najčešće liječničke dijagnoze su, tvrdi, sumnjive i teško dokazive ozljede, priložene uz odštetne zahtjeve nama u osiguravajućim kućama dolaze s područja neurologije, kirurgije a u posljednje vrijeme i s psihijatrije.

- Svaki bolnički odjel ima nekog tko dojavljuje posredniku ili odvjetniku specijaliziranom za ovu vrstu posla da je pacijent došao. Ovo traje godinama. Uz zaposlenike bolnice, posrednike između pacijenta liječnika i odvjetnika, mora postojati insajder u osiguravajućim kućama koji pripomaže isplatama. Rade to lukavo tako da pojedinačni iznosi ne bodu u oči i najčešće su to iznosi između 15 i 30 tisuća kuna. Trećinu novca dobije oštećeni a ostalo se dijeli akterima lanca - tvrdi naš sugovornik. Ostaje za vidjeti što će polučiti istraga koja, kaže i policija, traje.