Medicinari: 'Mi se još borimo. Izdržat ćemo, ali pomozite nam odgovornim ponašanjem'

‘Pozdrav svim medicinarima i ostalom osoblju, ma gdje bili!’, poručuju iz bolnice Sveti Duh u Zagrebu, koje smo zamolili da nam, u ime svih u zdravstvu, pošalju svoje poruke za javnost

<p>Prošlo je točno pola godine od otkrivanja i hospitalizacije prvog oboljelog od korone u Hrvatskoj. Punih 180 dana, bez predaha, liječnici i medicinske sestre te tehničari širom Hrvatske, sve osoblje na prvoj liniji ‘korona-bojišnice’, rade u teškim uvjetima, izlažući se zarazi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>‘Pozdrav svim medicinarima i ostalom osoblju, ma gdje bili!’, poručuju iz bolnice Sveti Duh u Zagrebu, koje smo zamolili da nam, u ime svih u zdravstvu, pošalju svoje poruke za javnost i kažu kako su.</p><p>I jesu, rado su se odazvali, poručujući nam da se i dalje bore, ne odustaju, da su tu za nas, i da će izdržati, ali im i svi mi građani u tome moramo pomoći. “Budi promjena koju želiš u svijetu”, citiraju mirotvorca Mahatmu Gandhija, podsjećaju nas da je svatko kotačić u velikom sustavu, i da promjena na bolje neće biti ako se u tom smjeru ne mijenjamo i mi sami.</p><p>Svatko mora dati svoj doprinos, što u ovoj situaciji znači nositi masku i pridržavati se ostalih preventivnih mjera.</p><p>- Nije nam lako ovo sadašnje razdoblje, ali više nema one strepnje s početka, straha od nepoznatog virusa. Sad znamo više i bolje, i trebamo se u skladu s tim ponašati. Unatoč svim poteškoćama, staza je utabana, znamo se nositi s izvanrednim stanjem koje je ova bolest donijela, kaže Ivanka Pađen, v.d. glavne sestre Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) Sveti Duh, odakle su nam stigle fotografije, i poruke. U ime svih medicinara, pozdravljaju nas sestre i liječnici, tehničari, spremačice...Svi oni već pola godine rade u situaciji koja je izvanredna, napeta, stalno prijeteća i nepredvidljiva.</p><p>- Potrebno je mnogo znanja, tolerancije, razumijevanja i pozitive da preživimo svakodnevne situacije. Možda nas, vjerujem, sve ovo promijeni da postanemo još i bolji ljudi - kaže sestra Pađen. S njom se, nema sumnje, slažu i ostali, u Zagrebu i ostatku Hrvatske, ali i svijeta.</p><p>Dolazi ako ne teška jesen, onda svakako teža situacija s korona virusom nego što je bila tijekom ljeta. Bit će više zaraženih i, zbog više virusa u opticaju, više i onih s težom kliničkom slikom bolesti. Molekularni biolozi upozoravaju da će se zatvaranjem ljudi u prostorije povećati količina virusa u njima, a onda i mogućnost prijenosa.</p><p>Zrak će s hladnijim vremenom postati suši i u njemu će virus lakše opstajati i širiti se, čemu dodatno pogoduje isušivanje naše sluznice. Potrebno je, dakle, da s dolaskom hladnijeg vremena svi budemo na još većem oprezu, i obazriviji jedni prema drugima, a posebno prema starijoj populaciji. U zdravstvenom sustavu radi oko 70.000 ljudi, mnogi od njih prenapregnuto. Liječnika imamo oko 13.500, svake godine sve manje, pri čemu korona ulazi i u bolnice, pa ih je određeni broj, kao i ostalih djelatnika, stalno u samoizolaciji.</p><p>Zbog nekoliko pozitivnih na virus u zavodu “Dr. Andrija Štampar” u samoizolaciju je morala cijela jedna smjena mikrobiologa, njih 14, zbog čega se oduljilo i čekanje na rezultate testiranja.</p><p>- Boli nas zato kad čujemo da doktori, otkad je korone, ništa ne rade, ili rade manje, to je toliko nepravedno reći i tako netočno! Radimo punom parom - sve ono što smo radili prije korone, plus još testiranja - kaže nam nekolicina doktora iz više zagrebačkih bolnica. Svaki dan, ako ništa, imaju po nekoliko desetaka ljudi koji s uputnicom dođu na testiranje na njihove korona-punktove, što je deset, pa i do trideset posto više dnevnih pacijenata nego što ih je prije bilo.</p><p>- A gdje je sve ostalo - pregledi, operacije, hitni prijam... I sve u uvjetima u kojima radimo u ‘novom normalnom’ - kažu liječnici.<br/> “Lucija je odgodila svadbu”, privukao nas je natpis koji drži jedna od medicinskih sestara sa Sv. Duha. Pronašli smo Luciju.</p><p>- Odgodili smo vjenčanje za godinu dana, trebalo je biti sad, krajem srpnja. Prerizično je, ne želimo da se nešto dogodi, pogotovo najstarijima koji nam dođu, i da se vjenčanje onda po tome pamti - kažu Lucija Martonja (28) i Josip Krivec (33), medicinska sestra OHBP-a Sv. Duh i zaposlenik skijališta na Sljemenu.</p><p>Transparent na fotografiji drži Lucijina buduća kuma Adrijana Stjepanović.</p><p>- Baš me nasmijala! Ja nisam bila u smjeni kad su se slikali, fantastični su - kaže Lucija, s kojom je teško ne složiti se. Ona na hitnom bolničkom prijemu radi devet godina, koliko je i u vezi s Josipom. Na vjenčanje im je trebalo doći dvjestotinjak ljudi.</p><p>- Sve smo isplanirali lani u listopadu, u svibnju smo mislili da će sve biti u redu, no onda smo ipak vidjeli da tolikog okupljanja ne može biti, prerizično je. Manju svadbu ne želimo, tako da sve odgađamo za godinu dana. Hoćemo veliki pir, ipak nam je prvi i, nadamo se, jedini u životu! - smiju se budući mladenci. Lucija pogotovo zna što je korona i koliko je važno da svi poštujemo preventivne mjere.</p><p>- Bojim se, nažalost, da ljudi više nisu toliko odgovorni kao što su bili u lockdownu, a trebali bi biti - zaključuje, sretna što na Sv. Duhu, kaže, radi s tako dobrom ekipom. Za godinu dana će, vjeruju ona i Josip, svatovi biti baš onakvi kakvi trebaju biti.</p>