Medicinski tehničar ubio preko 100 ljudi: 'Bilo mi je dosadno'

Njemački serijski ubojica Niels Hoegel (42) osuđen je u četvrtak na doživotni zatvor. Bivši medicinski tehničar ubio je najmanje 85 pacijenata, prenosi CNN.

Niels se smatra najzloglasnijim serijskim ubojicom poslije rata. Osudili su ga na doživotnu zatvorsku kaznu u gradu Oldenburg.

- Neshvatljivo. To su riječi kojima bih opisao sve ovo - rekao je sudac koji je Hoegela osudio na život iza rešetaka.

Medicinski tehničar priznao je ubojstvo 100 pacijenata, koji su imali 34 do 96 godina, u dvije bolnice u Njemačkoj. Za petnaest ubojstava je slučaj odbačen jer nije bilo dovoljno dokaza, a za 85 ubojstava je proglašen krivim.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Hoegel je svojim žrtvama davao razne lijekove kako bi im pozlilo, a onda bi ih on pokušao 'vratiti u život'. Radio je to iz čiste dosade, rekli su na sudu. Na saslušanjima se saznlo da je bio jako sretan i euforičan kad bi uspio oživjeti pacijenta i depresivan kada mu to ne bi pošlo za rukom.

Policija sumnja da je broj žrtava i duplo veći od ovog te da se radi o preko 200 ubojstava, ali se ne može sa sigurnošću reći jer su neki od pokojnika već kremirani. Ubojica je već iza rešetaka zbog šest ubojstava. U srijedu je zamolio obitelji žrtava za oprost za njegove užasne zločine.

- Htio bih se iskreno ispričati za sve što sam radio prošlih godina - kaže Hoegel.

Foto: POOL New/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Postavlja se pitanje kako je Hoegel uspio ubiti toliko ljudi u bolnici. Bivši kolege su priznali da su imali neke sumnje oko Hoegela. Broj smrtnih slučajeva u bolnici se drastično povećao prošlih godina što ih je nagnalo na istragu.

- Očito imate kolektivnu amneziju - kritizirao je osoblje sudac Buehrmann čitajući presudu.

Hoegelu se sudi od listopada 2018., a ukupno je 126 članova rodbine preminulih žrtava pomoglo u istrazi.