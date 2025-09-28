'U Hrvatskoj se svi vole predstavljati titulama i to naglašavati, dok u Njemačkoj nikad ne ističu titulu'. 'U Nizozemskoj smo svi jednaki. Nitko od šefova ne zove kad sam na godišnjem ili slobodna', pričaju nam medicinske sestre.
Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'
Zapošljavanja preko veze, brojni prekovremeni sati, dugotrajna dežurstva, niske plaće, nemogućnost napredovanja bez stranačke iskaznice, uznemiravanja od strane šefova za vrijeme godišnjih i slobodnih dana, sve su to razlozi koji su medicinske sestre i tehničare, za kojima Hrvatska vapi, otjerali iz zemlje. Najviše ih je otišlo u razdoblju od 2015. do 2018., a četvero njih je za 24sata podijelilo svoje priče.
