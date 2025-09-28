Obavijesti

News

Komentari 97
NAPUSTILI HRVATSKU PLUS+

Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 11 min
Medicinsko osoblje o odlasku: Ne vraćamo se. U Hrvatskoj smo doktorima morali govorili 'vi'
Foto: Privatan album

'U Hrvatskoj se svi vole predstavljati  titulama i to naglašavati, dok u Njemačkoj nikad ne ističu titulu'. 'U Nizozemskoj smo svi jednaki. Nitko od šefova ne zove kad sam na godišnjem ili slobodna', pričaju nam medicinske sestre.

Zapošljavanja preko veze, brojni prekovremeni sati, dugotrajna dežurstva, niske plaće, nemogućnost napredovanja bez stranačke iskaznice, uznemiravanja od strane šefova za vrijeme godišnjih i slobodnih dana, sve su to razlozi koji su medicinske sestre i tehničare, za kojima Hrvatska vapi, otjerali iz zemlje. Najviše ih je otišlo u razdoblju od 2015. do 2018., a četvero njih je za 24sata podijelilo svoje priče. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 97
'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'
ISPOVIJESTI MEDICINSKIH SESTARA

'Ravnateljica mi je s tugom priznala: Zaposlili su drugu sestru, nisi politički podobna'

Meidicnske sestre i tehničari za 24sata podijelili su svoje priče o tome zašto su odlučili otići iz Hrvatske. Opisali su što ih je otjeralo, ali i kako su se snašli u inozemstvu te što ih je tamo dočekalo
FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici
UHITILI MUŠKARCA

FOTO Mjesto strave u Šibeniku: Ženu je na svadbi pogodila raketa, preminula je u bolnici

Čitatelji su nam ranije rekli kako je na podu gdje je žena pogođena bila lokva krvi.
Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)
DETALJI TRAGEDIJE

Užas u Šibeniku: Umrla je žena koju je pogodila raketa na svadbi, uhitili muškarca (52)

Nakon što je žena pogođena, hitno su je prevezli u Opću bolnicu u Šibeniku. Nažalost, od zadobivenih ozljeda je umrla.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025