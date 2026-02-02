Mediji u regiji: 'Ustaška zastava se zavijorila u Zagrebu, simboli NDH čekaju rukometaše...'

Nakon što je potvrđeno da će na dočeku brončanih hrvatskih rukometaša nastupiti kontroverzni pjevač Marko Perković, iz svijeta stižu oštre reakcije medijskih agencija i međunarodne javnosti. Francuska novinska agencija AFP opisala je Thompsona kao ultranacionalističkog izvođača poznatog po pjesmi koja počinje pozdravom „Za dom spremni“, povezanom s pronacističkim režimom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata.

AFP podsjeća da je sporna pjesma „Bojna Čavoglave“, koja otvara upravo tim pozdravom, izazivala kontroverze i pravne sporove u Hrvatskoj jer se pozdrav “Za dom spremni” smatra povezanim s ustaškom ideologijom iz razdoblja NDH.

Premijer Andrej Plenković suočio se s kritikama zbog svoje uloge u organizaciji događaja nakon što je vlada preuzela kontrolu nad dočekom, unatoč protivljenju zagrebačke gradske vlasti koja je odbila dati suglasnost zbog zabrinutosti oko mogućeg promicanja mržnje i ekstremističkih poruka.

Lijevi političari, uključujući saborsku zastupnicu Sandru Benčić, nazvali su situaciju “jednim od najtežih dana za hrvatsku demokraciju”, dok je SDP premijera Plenkovića prozvao “neprimjerenim i političkim udarom na lokalnu samoupravu”.

Iz oporbe su poručili da odluka vlade, uz dopuštanje nastupa Thompsona, prelazi granice sportskog događaja i ulazi u ideološku i političku sferu, što je dodatno potaknulo debatu o tome što se smije i ne smije promovirati na javnim okupljanjima.

Srbijanska novinska agencija Beta podsjeća na sličnu kontroverzu iz prosinca prošle godine, kada je gradonačelnik Zagreba zabranio drugi koncert Thompsona u Areni Zagreb nakon što je na prvome nastupu ponovo izveo spornu pjesmu “Bojna Čavoglave”. Tada je pjevač pozivao svoje obožavatelje na rušenje lokalne vlasti i kritizirao odluke gradskih autoriteta.

Debata se nastavlja, a slučaj je postao predmetom međunarodnih medijskih napisa i diplomatskih interesiranja zbog načina na koji se u Hrvatskoj tretiraju simboli koji se povezuju s poviješću i ekstremizmom.

Mediji u Srbiji: 'Ustaška zastava se zavijorila u Zagrebu...'

U susjednoj Srbiji mediji su događaje oko dočeka hrvatskih rukometaša i uloge Marka Perkovića Thompsona pratili kritičkim i oštrim stilom, stavljajući naglasak na političke i ideološke implikacije događaja.

Foto: telegraf

„Hrvatskim rukometašima otkazan doček u Zagrebu zbog Thompsona“ naslov je portala Telegraf.rs.

„Ustaška zastava se zavijorila u Zagrebu, simboli NDH čekaju rukometaše Hrvatske i Thompsona“, naslov je drugog srpskog portala Kurir što sugerira da su se u centru Zagreba pojavili simboli povezani s NDH, uz isticanje Thompsonove uloge u kontekstu događaja, čime se cijeli prizor prikazuje kroz prizmu povijesnih i ideoloških tenzija.

Foto: Kurir

Mediji iz BiH: Veliki politički skandal...

Medij iz BiH piše o tome da se doček hrvatske rukometne reprezentacije pretvorio u veliki politički skandal. Naglašava da je nastup Marka Perkovića Thompsona pokrenuo oštre reakcije, uključujući optužbe opozicije da je riječ o „fašizaciji“ i ustavnom udaru.

Foto: Klix.ba

Klix navodi da je Vlada RH preuzela organizaciju dočeka nakon što je Grad Zagreb odbio taj nastup, te da su vlast i opozicija održale press-konferencije, dok su političke tenzije ostale u prvom planu.

Slovenski mediji: Atmosfera je bila napeta zbog političkih rasprava...

Slovenski portal piše da su hrvatski rukometaši željeli da na svečanom dočeku nastupi Thompson, ali da su zagrebačke vlasti to odbile, ocjenjujući uveličavanje problema ustaštva i političkim implikacijama. Navode da je zbog toga organiziran doček prvo bio otkazan, da su se pojavile tenzije između lokalnih vlasti i državne vlade, te da je premijer Plenković preuzeo organizaciju da bi udovoljio željama reprezentacije.

Foto: 24ur.com

Uz to, slovenski medij opisuje kako je atmosfera bila napeta zbog političkih rasprava i organizacije događaja.

Delo također izvještava o političkim kontroverzama oko dočeka. Naglašava da je prilika za slavlje brončanog uspjeha hrvatskih rukometaša bila obilježena sporom oko nastupa Marka Perkovića Thompsona, pa je organizacija prvotno bila otkazana jer se lokalne vlasti nisu složile s njegovim nastupom.

Foto: Delo.si

Tekst dalje navodi da je državna vlada preuzela organizaciju, ali da su i pravni stručnjaci i javnost komentirali poteze kao problematične s aspekta ustavnih prava lokalnih vlasti. Ugledni slovenski dnevnik tako ističe da se radi o „razburkanim duhovima“ koji nadilaze sport i prelaze u politički prostor.