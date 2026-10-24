Medikol o tužbi protiv Kekin: 'Sud odredio raspravu, nije prihvatio da se odbaci kao SLAPP'

Na prvom raspravnom ročištu o tužbi Poliklinike Medikol protiv saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo!) zbog ponavljanog iznošenja neistina, Općinski građanski sud u Zagrebu odredio je nastavak postupka i zakazao raspravu na kojoj će se izvoditi dokazi. Time nije prihvatio prigovor tužene da se tužba odbaci kao SLAPP tužba, priopćila je Poliklinika Medikol.

– Zakonom o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje određena je zaštita od zlonamjernih tužbi protiv novinara i zviždača, a ne privilegiranih političara – navodi Medikol.

Iz poliklinike ističu kako građanskim tužbama koriste jedino raspoloživo pravno sredstvo kako bi se prekinulo iznošenje neistina u javnom prostoru. Dodaju da su se na ročištu usuglasili sa svim svjedocima koje je predložila tužena jer, kako navode, podržavaju potpuno utvrđivanje svih činjenica, odnosno istine.

Iz Medikola navode da su tužili zastupnicu Ivanu Kekin (Možemo!) "nakon gotovo pet mjeseci njezina kontinuiranog iznošenja neistina u javnom prostoru i njihova višekratnog ponavljanja, čak i nakon što ih je Medikol javno, argumentirano i dokumentirano ispravio".

– Cilj tužbi nije ograničiti javnu raspravu o zdravstvenom sustavu niti „ušutkati” zastupnicu Kekin, koja je zaštićena saborskim imunitetom, nego inzistirati na tome da prestane širiti neistine koje ne samo da nanose štetu ugledu i poslovanju Medikola nego dovode u pitanje i sigurnost naših pacijenata – poručuju iz poliklinike.

Ističu kako je Poliklinika Medikol legalni i legitimni pružatelj zdravstvenih usluga te dugogodišnji ugovorni partner Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, jednako kao i više od 3000 različitih privatnih pružatelja zdravstvenih usluga. Među njima su privatne poliklinike, privatne prakse obiteljske medicine koje djeluju na temelju koncesija u domovima zdravlja te privatne ljekarne koje pacijentima izdaju lijekove na recept.

– Zastupnica Kekin namjerno izdvaja jednu zdravstvenu ustanovu i politizira je radi ostvarivanja političke koristi uoči nadolazećih izbora. Pritom zastupnica ne nudi nikakav plan ili rješenje za izazove u zdravstvenom sustavu, već koristi neutemeljene konstrukte, poput izjednačavanja troška pružanja usluge bez čekanja već dva desetljeća s jednokratnom investicijom nabave uređaja – navodi Medikol.

Iz poliklinike tvrde da se zastupnica Kekin od istine skriva iza zakona koji u trenutku podnošenja tužbe još nije ni stupio na snagu, dok meritornu raspravu marginalizira. Pritom, kako navode, pokušava netočno okarakterizirati građanske tužbe Medikola kao SLAPP tužbe, što one, prema stajalištu poliklinike, nisu jer se SLAPP ne odnosi na osobe zaštićene saborskim imunitetom.

– Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje (ZZOUJD) donesen je s ciljem zaštite novinara, zviždača, umjetnika, sindikata, nevladinih organizacija, znanstvenika i civilnog društva od neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka – navode iz Medikola.

Zaključno ističu kako je Poliklinika Medikol već 20 godina dio rješenja, a ne problema, za najugroženije onkološke pacijente u Hrvatskoj.

– Kao zdravstvena ustanova ostajemo fokusirani na svoje pacijente i ne uključujemo se u politička prepiranja – poručili su iz poliklinike.