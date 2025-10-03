Međimurje: Dijete je palo s el. romobila. Zadržali ga u bolnici

U padu s električnog romobila u Domašincu, teško je ozlijeđeno dijete, priopćila je međimurska policija. Kako su naveli, dijete se u utorak oko 17.20 sati vozilo biciklističkom trakom Ulice Pere Pintara kad je došlo prevrtanja romobila i pada na biciklističku traku. Ozlijeđeno dijete privatnim vozilom prevezeno u čakovečku bolnicu, gdje je utvrđeno da teško ozlijeđen te je zadržano na daljnjem liječenju.



Kriminalistička istraživanja se nastavljaju kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Policija podsjeća

Ponovno podsjećamo sve sudionike u prometu na neke od važnih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na vozače osobnih prijevoznih sredstava - električnih romobila, stoji u objavi.





Što sve spada pod osobna prijevozna sredstva?



Navedena kategorija vozila odnosi se na ona vozila koja nisu razvrstana niti u jednu postojeću kategoriju vozila te čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h bez sjedećeg mjesta, radni obujam motora nije veći od 25 kubičnih cm, ili čija trajna snaga elektromotora nije jača 0,6 kw i koje n ravnoj cesti ne može razviti brzinu od 25k/h. To su vozila poput električnih/motornih romobila, električnih monocikala, hoverboarda, segwaya i drugih sličnih vozila koje sve češće susrećemo u urbanim sredinama.



Godine i osobna prijevozna sredstva? Dobna granica za upravljanjem navedenim vozilima je 14 godina.



Suvozač na romobilu, dobra ideja?



Na osobnom prijevoznom sredstvu smije se voziti samo osoba koja upravlja tim vozilom.



Slušalice i vožnja, mogu zajedno ili? Vozač ne smije koristi slušalice u/ili na oba uha jer bi se time umanjila mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom



Dvoje ili više vozača osobnih prijevoznih sredstava, kako se kreću? Ukoliko se krećete u skupini (od dva i više vozača), dužni ste se kretati jedan iza drugoga.



Kaciga je obavezna oprema? Da, vozači osobnih prijevoznih sredstava, za vrijeme vožnje, obavezno moraju na glavi nositi zaštitnu kacigu



Razlika između dnevne i noćne vožnje? Vozač osobnog prijevoznog sredstva tijekom noći (od prvog sumraka pa do potpunog svanuća), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti (tmuran dan), mora biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom





Vrijeme i način vožnje ? Na osobnom prijevoznom sredstvu od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, mora biti upaljeno jedno svjetlo (na prednjoj strani bijele boje, a na stražnjoj strani crvene boje).



Vožnja biciklističkom stazom ili ? Vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja.



Nema biciklističke staze ! Što tada ?



Kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih sredstava biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa (bilo da navedene površine nisu izgrađene, označene ili se ne mogu koristiti i sl.) osobna prijevozna sredstva mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom krećući se što bliže desnom rubu kolnika- iznimno i pod uvjetom da vozači vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.





Kako prijeći cestu kada ima biciklističke staze, a kako kada je nema ?



S biciklističkom stazom- vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su, pri prelasku kolnika, obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju te kolnik prelaziti nakon što se uvjere da to mogu učiniti na siguran način,

Bez biciklističke staze- ako pak biciklistička staza nije označena preko kolnika dužni su zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste.



Možda niste znali da je kažnjivo ?



Vozač osobnog prijevoznog sredstva mora upravljati istim na način da ne umanjuje njegovu stabilnost te da se ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smiju skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju osobnim prijevoznim sredstvom te ugrožavati druge sudionike u prometu.

Prometna pravila za vožnju električnim romobilom

Vozač i vlasnik osobno prijevozno sredstvo ne smije ostaviti bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka osim na za to posebnim uređenim i označenim mjestima.



Tko ne poštuje prometna pravila, plaća kazne!

Nenošenje kacige : 30 eura

Vožnja bez “ruku“ : 30 eura

Nepropisno korištenje slušalica tijekom vožnje : 30 eura

Nepropisno kretanje osobnim prijevoznim sredstvom: 60 eura

Neupaljena svjetla noću: 60 eura,

Danju u slučaju smanjene vidljivosti- 60 eura

Osobno prijevozno sredstvo ostavljeno bez nadzora: 130 eura

Nepropisno prelaženje kolnika: 130 eura