Međimurje prvo u Hrvatskoj otvorilo ambulantu za ranu intervenciju bez uputnice

U čakovečkom Domu zdravlja predstavljen je u utorak program rane intervencije u djetinjstvu, a Međimurska županija među prvima je u Hrvatskoj uspostavila ambulantu dostupnu bez uputnice radi omogućavanja pravodobne i dostupne primarne zdravstvene zaštite djeci i obiteljima. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i domovima zdravlja, sa ciljem jačanja sustava rane intervencije i bolje dostupnosti usluga na razini županija.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je kako se projekt provodi od 2019. temeljem procjena potreba izrađenih uz podršku UNICEF-a.

„U jedinstvenoj ambulanti za ranu intervenciju u djetinjstvu roditelji dobiju sveobuhvatne podatke i savjet od osobe koja je stručna u tom području i može dalje usmjeravati dijete kako struka nalaže”, istaknula je Hrstić.

Pohvalila je Međimursku županiju jer je prva u Hrvatskoj otvorila ambulantu za ranu intervenciju u djetinjstvu i najavila da će Splitsko-dalmatinska županija to učiniti uskoro.

Ministrica je upozorila kako podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ukazuju na povećane potrebe za takvim uslugama u nekoliko županija. "Veselim se kada shvatimo i kada osluškujemo potrebe na terenu i zajedničko djelujemo", dodala je.

Radi se o međuspecijalističkom sudjelovanju i međusektorskom zajedničkom djelovanju, jer ne radi se samo o djetetu kojem je potrebna jedna usluga, nego je potrebna pomoć roditeljima i djeci, istaknula je Hrstić.

Međimurski župan Matija Posavec poručio je kako projekt predstavlja važan iskorak u sustavnom pristupu ranoj intervenciji. „Mi time šaljemo poruku da nijedno dijete ni roditelj ne smije ostati bez podrške sustava”, rekao je.

Svi roditelji će moći dobiti informacije i procjenu djeteta, kao i usmjeravanje na daljnju podršku, a sve to bez dodatnog financijskog opterećenja, kaže Posavec.

Ravnateljica Doma zdravlja Vlatka Pleh istaknula je kako potrebe za takvim uslugama potvrđuju konkretni podaci.

„Lani je u čakovečkoj bolnici rođeno 974 djece, a najmanje 10 posto njih, gotovo stotinu, već na početku ima razvojne teškoće. Njih 15 posto trebat će nekakvu stručnu podršku do polaska u školu”, rekla je Pleh.