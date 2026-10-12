Međimurska županija diže 25,9 milijuna eura kredita: Novac ide za škole, domove za starije...

Međimurska županija dobila je suglasnost hrvatske Vlade da za 15 kapitalnih projekata, od kojih se većina tiče obrazovne infrastrukture, podigne četiri kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od gotovo 26 milijuna eura.

Prvim kreditom u iznosu od pet milijuna eura županija će financirati obnovu zgrada Feštetić za potrebe Centra za palijativnu skrb unutar bolničkog kruga u Čakovcu te Zelene oaze Čakovca, odnosno uređenja bivšeg vojnog kompleksa.

Za izgradnju dvorana u osnovnim školama Domašinec i Sveti Martin na Muri, dogradnju škola i izgradnju sportskih dvorana osnovnih škola Gornji Mihaljevec, Petar Zrinski Šenkovec i Macinec, dogradnju Osnovne škole Selnica te za III. fazu rekonstrukcije Poslovnog parka Međimurje, županija se zadužuje za 5,8 milijuna eura.

Izgradnja Centra za starije u Nedelišću

Među kapitalnim projektima su i rekonstrukcija i prenamjena Kaštela Feštetić u interpretacijski centar, izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije u Nedelišću te dogradnja škole i izgradnja školske dvorane Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Kako bi ih realizirala, županija diže i treći kredit u iznosu 7,3 milijuna eura.

S dodatnih 7,8 milijuna eura zaduženja financirat će i dogradnju OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju nove OŠ Nedelišće te izgradnju školske sportske dvorane PŠ Dunjkovec.

Za sve ove kapitalne projekte ukupno vrijede 25,9 milijuna eura Međimurska županija zadužuje se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Uvjeti sva četiri kredita su isti - rok otplate je deset godina, uključujući dvije godine počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,96 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Suglasnost Fini da proda dio zgrade u Kutini

Vlada je, također, dala suglasnost Upravi Financijske agencije (Fina) za prodaju dijela zgrade u Kutini na adresi Hrvatskih branitelja 4 te za kupnju poslovnih prostora (etažnog vlasništva) u istom gradu na Trgu dr. Franje Tuđmana 9.

Uprava Fine može prodati dio zgrade mješovite uporabe u Kutini ukupne površine 1.410 četvornih metara, procijenjene vrijednosti nešto više od 1, 8 milijuna eura.

Nadzorni odbor navodi da je Fina pristupila racionalizaciji korištenja svojih poslovnih prostora, kao i objedinjavanju poslovnih procesa radi efikasnijeg i ažurnijeg poslovanja. Ističu kako je poslovna zgrada u Kutini prevelika za postojeći broja radnika te je nužno njeno racionalnije korištenje.

Obzirom da je Grad Kutina iskazao interes za kupnju poslovnog prostora za brojne društvene i gospodarske projekate koji su u fazi pripreme, provedbe i realizacije, izvjesna je prodaja već u prvom krugu prodaje, napominju iz NO Fina-e.

S druge strane, Fina bi kupila poslovne prostore u vlasništvu Grada neto korisne površine 669,52 metara četvornih i procijenjene vrijednosti 1,005.000 eura bez PDV-a, a koji bi bili, ističe se, podobni za preseljenje radnika.