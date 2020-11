Međimurske srednje škole prelaze na online nastavu

<p>Srednje škole na području Međimurske županije na dva tjedna prelaze na online nastavu, rečeno je na konferenciji za medije županijskog Stožera civilne zaštite, koji je izvijestio da su u posljednja 24 sata u čakovečkoj bolnici umrle dvije osobe pozitivne na koronavirus.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje Međimurske županije<strong> Blaženka Novak r</strong>ekla je da je situacija u srednjim školama u ovom trenutku bolja nego je bila prethodnih tjedana, no problem je, ističe, javni linijski prijevoz koji koriste srednjoškolci.</p><p>- Njihovo nesudjelovanje u javnom linijskom prijevozu u sljedeća dva tjedna očekujemo da će doprinijeti poboljšanju opće situacije - dodala je.</p><p>Župan <strong>Matija Posavec</strong> rekao je da je od šest najpogođenijih europskih regija, njih pet u okruženju od 50 kilometara. To su, uz Međimursku, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija te Prekmurje i Koruška.</p><p>Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najveću stopu incidencije ima Međimurska županija nakon koje slijedi Varaždinska, a zatim dvije spomenute slovenske regije, Koruška i Prekmurje.</p><p>- Mi smo u proteklih tri dana imali opet veliki broj testiranja, preko 1300. Imali smo, naravno, u tom velikom testiranju i značajni broj noovopozitivnih slučajeva - kazao je Posavec.</p><p>Rekao je da je u ovom trenutku u odnosu na Republiku Hrvatsku u Međimurju aktivnih 6,4 posto slučajeva.</p><p>- Što se tiče hospitaliziranih pacijenata, tu je udio Međimurja na 4,1 posto, na respiratoru je 4,7 posto, od ukupnog broja slučajeva smo na 4,5 posto i na 4,1 posto oporavljenih - naglasio je župan.</p><p>Pozvao je i sve načelnike i gradonačelnike na maksimalnu solidarnost prema građanima. Rekao je da bi u ovom trenutku gradovi koji imaju prirez trebali ga ukinuti te staviti moratorij na komunalnu naknadu kako bi se pomoglo građanima. Dodao je i da će uputiti dopis javnim poduzećima da se suzdrže u ovo vrijeme, koliko je to moguće, od iskopčavanja plina ili vode, u skladu s njihovim politikama.</p><p>Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec <strong>Tomislav Novinščak</strong> rekao je da je u bolnici trenutno hospitalizirano 97 pacijenata, od kojih je 15 primljeno unutar proteklih 24 sata, a 7 otpušteno. Umrle su dvije osobe starije životne dobi s brojnim komorbiditetima.</p><p>- Deset liječnika je pozitivno, 17 medicinskih sestara i 6 ostalih zdravstvenih radnika, što čini 3,7 posto svih djelatnika bolnice - kazao je Novinščak.</p><p>Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Josip Grivec podsjetio je da je formiran i tercijarni respiratorni centar, „s nadom da neće biti aktiviran”.</p><p> </p>