Obavijesti

News

Komentari 1
DOBIO NAGRADU

Međimurski policajac heroj remenom spasio čovjeka: 'Da nije bilo njega, umro bi..'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU međimurska

Liječnici su kasnije rekli da pješak Stjepan bez Denisove intervencije ne bi ostao živ. Policajac Denis primio je priznanje za hrabrost

U teškoj prometnoj nesreći teretno vozilo pritisnulo je nogu pješaka Stjepana Pergara (82) koji je krenuo naglo krvariti. Sekunde su bile važne. Ozlijeđenom pješaku, u Nedelišću krajem rujna prošle godine, pomogao je policajac Denis Žnidarić. Sada je primio priznanje za hrabrost, pišu Međimurske novine.

Oko 11 sati, Denis je naišao na tešku prometnu nesreću. Nije dugo čekao. Zaustavio je svoj automobil, upalio pokazivače smjera i jurnuo prema ozlijeđenom starcu. Primijetio je da su pješaku kotači teretnog vozila zahvatili nogu što je izazvalo obilno krvarenje. Kada je vidio ozbiljnost situacije, odmah je reagirao. 

Bez profesionalne medicinske opreme pri ruci, Denis se oslonio na znanje s tečaja prve pomoći. Skinuo je remen s hlača i podvezao Stjepanovu teško ozlijeđenu nogu.

Pritisak rukama i improvizirana podveza bili su ključni. Krvarenje je zaustavljeno, a Stjepan je preživio do dolaska hitne pomoći. Liječnici su kasnije rekli da bez Denisove intervencije, Stjepan teško da bi ostao živ.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, Denis Žnidarić primio je pohvalnicu za iskazanu hrabrost pri spašavanju života.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026