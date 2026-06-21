Među šestero ranjenih u novoj pucnjavi u SAD-u i dvoje djece

U masovnoj pucnjavi koja se dogodila u subotu rano ujutro u saveznoj državi Maryland ranjeno je šestero ljudi, uključujući dvoje djece. Incident se dogodio u Hanoveru, predgrađu Baltimorea, a sve žrtve su izvan životne opasnosti. Policijska uprava okruga Anne Arundel objavila je u priopćenju na društvenoj mreži X da su policajci izašli na teren oko 4:40 ujutro zbog "nepoznatog remećenja reda i mira". Na lokaciji u Hanoveru zatekli su veliku gomilu ljudi koja se razilazila te muškarca s prostrijelnom ranom u predjelu torza. Hitna medicinska pomoć prevezla je muškarca u bolnicu, a njegove ozljede nisu bile opasne po život. No, tijekom jutra, detektivi su primili obavijesti iz triju različitih lokalnih bolnica da je više osoba samostalno zatražilo pomoć zbog prostrijelnih rana.

Sve žrtve izvan životne opasnosti

Prema policijskim informacijama, među pet dodatnih žrtava koje su stigle u bolnice nalazili su se žena s prostrijelnom ranom na ekstremitetu, dva dječaka s ozljedama nogu, te još jedan muškarac i žena, također s ozljedama nogu. Vlasti su potvrdile da se sve žrtve nalaze na liječenju te da im životi nisu ugroženi. "Detektivi provode razgovore sa žrtvama kako bi utvrdili što se dogodilo tijekom ovog događaja", stoji u priopćenju policije. "Istraga je aktivna i daljnji detalji bit će objavljeni po njezinu završetku." Do subote poslijepodne nije bilo poznato je li itko uhićen.

Oružano nasilje kao gorući problem Marylanda

Ovaj incident samo je jedan u nizu događaja koji ističu problem oružanog nasilja u Marylandu. Prema statističkim podacima, u ovoj saveznoj državi godišnje od vatrenog oružja smrtno strada prosječno 797 osoba, dok ih 1.745 bude ranjeno. Maryland se nalazi na 27. mjestu u SAD-u po stopi oružanog nasilja, a ukupni godišnji troškovi povezani s ovim problemom procjenjuju se na čak 10,5 milijardi dolara. Podaci Ministarstva zdravstva Marylanda za 2024. godinu pokazuju 671 smrtni slučaj povezan s vatrenim oružjem, što uključuje ubojstva, samoubojstva i nesretne slučajeve. Ipak, zabilježen je i pozitivan trend smanjenja stope nasilja vatrenim oružjem za otprilike 17 posto u posljednjih pet godina.

Podsjetnik na ranije tragedije

Novija povijest Marylanda pamti nekoliko teških slučajeva masovnih pucnjava. U srpnju 2023. godine, tijekom proslave u Baltimoreu, ubijene su dvije osobe, a čak 28 ih je ranjeno. Godine 2018. dogodila su se dva velika incidenta: u Aberdeenu je zaposlenica u distribucijskom centru ubila troje ljudi, dok je u Annapolisu u napadu na redakciju novina Capital Gazette ubijeno petero zaposlenika. Ovi događaji kontinuirano potiču raspravu o kontroli naoružanja i mjerama prevencije.

Šira slika nasilja

Problem masovnih pucnjava i dalje je jedan od najvećih izazova u Sjedinjenim Američkim Državama. Masovnom pucnjavom smatra se svaki incident u kojem je vatrenim oružjem ranjeno ili ubijeno četvero ili više ljudi. Prema podacima, do kraja svibnja 2026. godine u SAD-u je zabilježeno 170 takvih incidenata, u kojima je život izgubilo 175 osoba, a 695 ih je ranjeno. U prvom tromjesečju 2026. zabilježena su 94 masovna napada, što predstavlja porast u odnosu na 69 u istom razdoblju prethodne godine. Unatoč tome, ukupan broj smrtnih slučajeva od vatrenog oružja u tom je razdoblju bio najniži u posljednjih dvanaest godina. Kao odgovor na nasilje, pokreću se i zakonodavne inicijative. U travnju 2026. senatori iz Virginije predstavili su prijedlog zakona kojim bi se na saveznoj razini, između ostalog, ograničila kupnja pištolja na jedan mjesečno i uvela obveza prijavljivanja izgubljenog ili ukradenog oružja. Stručnjaci za prevenciju naglašavaju važnost multidisciplinarnog pristupa koji uključuje stručnjake za mentalno zdravlje i policiju u prepoznavanju znakova upozorenja, kao i ograničavanje dostupnosti spremnika velikog kapaciteta te uvođenje univerzalnih provjera kupaca oružja.

*uz korištenje AI-ja