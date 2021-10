Ukupna vrijednost radova izgradnje mosta iznosi 19,5 milijuna eura dok su usluge nadzora vrijedne 1,8 milijuna eura. Trošak izgradnje mosta podjednako su financirale Hrvatske ceste u ime Republike Hrvatske i Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Za realizaciju tog projekta Bosna i Hercegovina je koristila UMTS sredstva iz programa posebne namjene i WBIF grant sredstva, a Republika Hrvatska vlastita i bespovratna sredstva fondova Europske unije.

Dovršetak radova očekuje se do kraja svibnja sljedeće godine, a izvođač je Zajednica poslovnih subjekata: Integral inženjering, Đuro Đaković montaža i Zagreb montaža.

Most Gradiška spojit će bosanskohercegovačku autocestu s planiranom brzom cestom s hrvatske strane koja bi išla od granice s Bosnom i Hercegovinom preko Virovitice i Okučana do granice s Mađarskom. Hrvatske ceste su provele natječaj za izgradnju spojne ceste s hrvatske strane te se početak radova na njoj očekuje do kraja ove ili početkom sljedeće godine, a ukupna vrijednost radova na spojnoj cesti iznosi 40 milijuna eura.

Dovršetkom spojne ceste i uspostavom graničnog prijelaza očekuje se kako bi promet preko mosta krenuo do kraja 2023. godine.

Cijeli projekt se, inače, sastoji od izgradnje pristupnog puta do mosta u Republici Hrvatskoj, ukupne duljine 50,79 metara, potom međudržavnog mosta preko rijeke Save ukupne dužine 462,25 metara, te pristupnog puta do mosta na strani BiH u ukupnoj dužini od 411,54 metara.

Na svečanosti spajanja mosta sudjelovali su ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Tomislav Mihotić, šef Sektora za kooperacije pri Delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Ellero te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Mitrović je tom prilikom rekao kako je most na rijeci Savi kod Gradiške jedan od važnijih infrastrukturnih projekata koji se trenutno provode u Bosni i Hercegovini.

"Čekali smo više od 10 godina da spojimo dvije obale a sada će nas most povezati sa EU-om i mrežom europskih cestovnih koridora. Njegovim otvaranjem autocesta će dobiti punu funkciju i omogućiti brži razvoj ovog dijela zemlje, što je od izuzetnog značaja za građane i privredu Bosne i Hercegovine”, naglasio je ministar Mitrović.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Mihotić istaknuo je značaj mosta Gradiška koji je jednako važan za bosansko-hercegovačku i za hrvatsku stranu.

"Ovaj most, osim što će još bolje spojiti Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, olakšat će i ubrzati prijelaz granice. Treba reći i kako njegov značaj nadilazi naše granice budući da se ovaj most spaja na koridor koji predstavlja međunarodnom cestovni pravac i transverzalnu vezu srednje Europe i Jadranskog mora. Ovakvi projekti su izuzetno važni za razvoj gospodarstva za obje zemlje budući da se njime ostvaruje brža veza sa srednjom Europom, a tome će pridonijeti i nedavno otvoren most Svilaj", istaknuo je Mihotić, dodavši da izgradnja svih ovih mostova svjedoči o nastavku zajedničke suradnje i još jačeg međusobnog povezivanja Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Predstavnik EU Ellero je rekao da je most Gradiška jedan od 13 investicijskih grantova koji je odobrila EU vrijednosti od preko 225 milijuna eura. Dodao je da će Europska unija nastaviti aktivno podržavati ovaj projekt i razvoj Koridora Vc, potičući tako regionalnu saradnju i bolje veze s EU-om.