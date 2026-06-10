Obavijesti

News

Komentari 0
USVOJILI REZOLUCIJU

Međunarodna agencija za atomsku energiju traži od Irana da prijavi zalihe uranija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Međunarodna agencija za atomsku energiju traži od Irana da prijavi zalihe uranija
Foto: Ammar Awad

Odbor guvernera UN-ovog tijela za nadzor nuklearne energije u srijedu je usvojio rezoluciju kojom se Iranu nalaže da prijavi preostale zalihe obogaćenog uranija i dopusti inspektorima da ih provjere

Izraelski i američki napadi u lipnju prošle godine uništili su ili teško oštetili iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, ali se smatra da je većina visoko obogaćenog materijala još uvijek u zemlji. Iran otada nije obavijestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) o sudbini uranija i nije dopustio njezinim inspektorima da se vrate na bombardirana mjesta.

Tekst rezolucije koji su predložile Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka usvojen je s 21 glasom za, tri protiv i deset suzdržanih. Rusija, Kina i Niger bile su protiv, rekli su diplomati nakon zatvorenog sastanka.

Iran se buni na rezolucije protiv njega i na prethodne je odgovorio eskalacijom svojih nuklearnih aktivnosti ili smanjenjem suradnje s IAEA-om.

NISU JOŠ JAVILI IRANCIMA Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!
Trump: Iran je mrtav. Vojska im je uništena, potpuno poražena!

Sjedinjene Države i Iran trenutno pregovaraju o produljenju primirja i rade na otvaranju puta širim pregovorima o pitanjima koja uključuju iranski nuklearni program.

Ključni cilj američkog predsjednika Donalda Trumpa je uklanjanje iranskog obogaćenog uranija, posebno 440,9 kilograma koliko IAEA procjenjuje da je Iran imao do prvih izraelskih napada u lipnju 2025. Radi se o materijalu obogaćenog do 60 posto čistoće, mali korak do 90 posto potrebnih za atomsko oružje. 

Ako se dodatno obogati, ta je količina dovoljna za proizvodnju deset nuklearnih bombi, prema procjeni IAEA-e.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'
JAKO SRCE ZA 'VATRENE'

Antun: 'Doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše 'vatrene' na svjetskom!'

Umirovljeni 79-godišnji diplomat Antun Babić doživio je četvrti infarkt i prije operacije imao samo jednu u želju - da poživi do kraja nogometnog prvenstva i vatreno navija za Vatrene
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala
OBITELJSKI DOM

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića?! Oduzeli mu mobitel, izuzimaju dokumente, računala

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju, računala, odmah su mu oduzeli mobitel kao i njegovim roditeljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026