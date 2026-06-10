Međunarodna agencija za atomsku energiju traži od Irana da prijavi zalihe uranija

Izraelski i američki napadi u lipnju prošle godine uništili su ili teško oštetili iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, ali se smatra da je većina visoko obogaćenog materijala još uvijek u zemlji. Iran otada nije obavijestio Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) o sudbini uranija i nije dopustio njezinim inspektorima da se vrate na bombardirana mjesta.

Tekst rezolucije koji su predložile Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka usvojen je s 21 glasom za, tri protiv i deset suzdržanih. Rusija, Kina i Niger bile su protiv, rekli su diplomati nakon zatvorenog sastanka.

Iran se buni na rezolucije protiv njega i na prethodne je odgovorio eskalacijom svojih nuklearnih aktivnosti ili smanjenjem suradnje s IAEA-om.

Sjedinjene Države i Iran trenutno pregovaraju o produljenju primirja i rade na otvaranju puta širim pregovorima o pitanjima koja uključuju iranski nuklearni program.

Ključni cilj američkog predsjednika Donalda Trumpa je uklanjanje iranskog obogaćenog uranija, posebno 440,9 kilograma koliko IAEA procjenjuje da je Iran imao do prvih izraelskih napada u lipnju 2025. Radi se o materijalu obogaćenog do 60 posto čistoće, mali korak do 90 posto potrebnih za atomsko oružje.

Ako se dodatno obogati, ta je količina dovoljna za proizvodnju deset nuklearnih bombi, prema procjeni IAEA-e.