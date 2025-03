Medved dodijelio zahvalnice postrojbama Akcije Plitvice 1991

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u petak je u povodu 34. obljetnice Akcije Plitvice - Krvavi Uskrs, dodijelio braniteljske zahvalnice postrojbama sudionicama akcije, istaknuvši kako su u toj povijesnoj akciji pokazali snažni duh zajedništva, spremnosti i odlučnosti.

"Krvavi Uskrs povijesni je događaj i prekretnica u Domovinskom ratu, on je nagovijestio trnoviti put do naše samostalnosti, do naše slobode za koji su hrvatski narod i hrvatski branitelji podnijeli goleme žrtve", rekao je Medved, zahvalivši pripadnicima na uspješnoj provedbi akcije.

Zagreb: Tomo Medved dodjelio braniteljske zahvalnice postrojbama koje su sudjelovale u akciji Plitvice | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Podsjetio je kako se hrvatska policija suočila s pobunjeničkim srpskim snagama koje su protuustavno i nasilno zauzele NP Plitvička jezera, postavile barikade i blokade, dodavši kako je to bio teroristički čin rušenja ustavno-pravnog poretka RH na koji je Hrvatska morala reagirati.

Tog uskršnjeg jutra 1991. godine, pripadnici paravojnih formacija tzv. SAO Krajine započeli su paljbu na hrvatske policajce i specijalce.

Hrvatski redarstvenik, 22-godišnji Josip Jović, tog je dana položio svoj život i ušao u kolektivnu svijest kao prvi hrvatski branitelj poginuo u Domovinskom ratu, a uz njega je ranjeno još devet policajaca i specijalaca.

"Početak Domovinskog rata i obrana suvereniteta RH neizostavno se vežu uz hrvatsku policiju iz koje su nastale naše pobjedničke postrojbe Hrvatske vojske i Hrvatske policije jer smo tada spoznali važnost tog povijesnog trenutka i bili spremni položiti svoje živote za slobodu naše domovine", rekao je Medved.

Zahvalnice za izniman doprinos i zasluge u uspostavi i obrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH tijekom Domovinskog rata, sudjelovanjem u akciji Plitvice, ministar je dodijelio: Jedinici za posebne zadatke MUP-a Rakitje 90.- 91., Antiterorističkoj jedinici Lučko, Jedinici za posebne namjene MUP-a Kumrovec, Posebnoj jedinici Policijske uprave karlovačke "Grom", PU karlovačkoj, PU ličko-senjskoj, Policijskoj postaji Slunj, Policijskoj postaji Plitvička jezera te Helikopterskoj jedinici MUP-a.

Zahvalnicu je dobio i umirovljeni kirurg i specijalac Josip Husar za izniman doprinos i sudjelovanje u akciji s mobilnim kirurškim timom u spašavanju i medicinskom zbrinjavanju ranjenih pripadnika MUP-a.

Umirovljeni general zbora Josip Lucić u ime dobitnika zahvalio je na priznanju te naveo kako su pripadnici postrojbi pokazali nevjerojatnu hrabrost te su, uz druge branitelje, omogućili da već 30 godina živimo u miru.

"I danas imamo dovoljno mladih ljudi, snažno hrvatski orijentiranih, demokratski opredijeljenih i u svakom trenutku, i u ovakvim nestabilnim vremenima, spremni su stati u obranu naše domovine, uspostavljene slobode, demokracije i mira u kojem živimo", poručio je.