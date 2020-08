Medved i Milošević posjetit će i srpska sela bez struje i vode...

Još je oko 80-tak sela u kojima živi srpsko stanovništvo koja do danas nisu reelektrificirana. Stariji ljudi prisiljeni su živjeti u nemogućim uvjetima, bez struje i vode

<p>Dnevnik navodi da je riječ o sljedećem koraku u normalizaciji odnosa i podsjeća da u Hrvatskoj ima 80-ak sela u u kojima živi srpsko stanovništvo, a do danas nisu reelektrificirana.</p><p>"Dugo smo o svemu razgovarali. Ne samo o odlasku potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin, i o Gruborima, već o svemu što treba napraviti. Možemo napraviti iskorak. Ova Vlada dobila je mandat za to, ali idemo korak po korak.</p><p>Prvi je da se dostojanstveno obilježi obljetnica Oluje. Idući je priznanje svim žrtvama, zbog čega će ministar branitelja Tomo Medved 24. kolovoza otići u Grubore i položiti vijenac za stradale srpske civile. Nakon toga slijede daljnje aktivnosti", govori za Jutarnji član Vlade i otkriva kako je idući korak odlazak dvojice potpredsjednika Vlade, Miloševića iz SDSS-a i ministra Medveda, u ruralna područja kako bi riješili probleme tamošnjeg stanovništva.</p><p>Još je, naime, oko 80-tak sela u kojima živi srpsko stanovništvo koja do danas nisu reelektrificirana. Stariji ljudi prisiljeni su živjeti u nemogućim uvjetima, bez struje i vode, dok je drugima, koji bi se možda i vratili u Hrvatsku, povratak time praktično onemogućen.</p><p>Na povratku Srba koji su tijekom i nakon Oluje otišli iz Hrvatske najozbiljnije se počelo raditi 2004., kada su HDZ i SDSS u koalicijskom sporazumu naveli stvaranje uvjeta za povratak, konkretno elektrifikaciju sela, koja bi obuhvatila oko 9000 kućanstava. Sporazum nikada nije proveden do kraja.</p><p>"Imamo cilj i postupno idemo do njega. Mi smo u Vladi svjesni svega, i znali smo kakve će biti reakcije nakon što je objavljeno da će Boris Milošević, kao potpredsjednik Vlade i član SDSS-a, doći u Knin na obljetnicu Oluje. Reakcije iz Srbije bile su nam očekivane, kao i podijeljen stav Srba iz Hrvatske. No naš je stav da sve uvažavamo jasan i čvrst", kaže sugovornik iz Vlade, donosi Jutarnji list.</p>